Зимняя кампания. Что означает переход в новую фазу войны и когда он закончится

С началом зимы война в Украине переходит в новую фазу. Ранее было сообщено, что сейчас боевые действия уже находятся в затяжной фазе. Фокус разбирался, что изменилось на фронте и о какой фазе войны говорит политическое руководство.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с началом зимы война в Украине находится в новой фазе.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новая фаза войны", — сказал Зеленский в интервью агентству AP.

Президент также отметил, что он доволен тем, что Силы обороны не отступают, но недоволен тем, что армия теряет людей. Также он вспомнил о военной помощи от партнеров, которые не предоставили то оружие, которое от них хотели. В общем Зеленский признал, что быстрого результата от контрнаступления получить не удалось и это факт.

К слову, о причинах медленного контрнаступления и не таких результатов, как того бы хотелось, уже ранее высказался главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. В своем материале для The Economist он отмечал, что нынешний уровень технологического развития не позволяет продвигаться быстрее, а характер боевых действий больше напоминает фронтовые действия времен Первой мировой войны.

Зеленский признал, что быстрого результата от контрнаступления получить не удалось и это факт Фото: УНИАН

Сейчас в СМИ и социальных сетях активно раскручивается тема о конфликте между Залужным и Зеленским. Правду говорить, в последнее время президент даже не вспоминает своего главкома. Так было, например, во время его ежедневного обращения к украинскому народу. Глава государства перечислил фамилии командующих, с кем разговаривал в последнее время, Залужного там не было.

Что такое фазы войны и какими они бывают

Стоит отметить, что понятие "фазы войны" является больше литературным значением, используемым для большего понимания. В военной науке под чем пониманием, речь идет об операциях. Именно военные операции имеют переход между фазами и отличаются между собой целым рядом критериев. Например, это могут быть стратегические, фронтовые или армейские, если речь идет о масштабе военной операции. По времени это могут быть — первые или последующие операции, уже по целям — наступательные или оборонительные. Огромное количество военных терминов, вошедших в лексику украинского населения с началом полномасштабного вторжения РФ, не всегда имеет под собой понятийную основу. Поэтому происходит путаница в понимании "фаз войны" или "планов войны".

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что слова президента Зеленского о новой фазе войны, вероятно были сказаны для более точной передачи информаций о положении вещей, а не об изменении оперативной обстановки на фронтах.

"Вероятно президент некорректно выразился или имел в виду совсем не то, что принято считать по военной терминологии. В понимании военных есть кампании, то есть, летняя, весенняя, зимняя кампании, именно о зимней уже некоторое время и говорят. По моему мнению, именно это имел в виду Зеленский", — говорит он Фокусу.

Когда закончится эта фаза войны

По словам военного эксперта Павла Нарожного, если говорить об изменениях в ведении войны в Украине, то о них уже говорил Залужный, в своем материале для The Economist. Силы обороны Украины имеют объективные причины на то, чтобы уменьшить контрнаступательные действия, что выглядит как переход к новой фазе.

"О затяжной фазе войны сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, когда описывал ситуацию в материале для The Economist. Надо понимать, что при той ситуации, которая сейчас сложилась, нереально прорвать линию обороны противника. Названы пункты, от реализации которых зависит этот прорыв. Это средства РЭБ, разведывательные беспилотники, артиллерийские системы и снаряды к ним, системы ПВО/ПРО и авиация. Ни одна страна сейчас не сможет нас обеспечить всем этим в необходимом количестве. Именно поэтому, до каких-то количественных и качественных изменений в этих вопросах, мы будем находиться в этой затяжной фазе. Да, это не очень хорошие новости, но позитив в том, что у врага также нет необходимых ресурсов для своего наступления", — объясняет он Фокусу.

Генерал Залужный сообщил, что война в Украине перешла в затяжную фазу

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман говорит, что слова Зеленского о новой фазе войны не означают об изменениях на фронте и переходе в оборону. Зимний период уже является новейшей фазой, ведь боевые действия придется вести в новых условиях. Он напоминает, что армия не может всегда быть в наступлении, нужна передышка, восстановление сил и ресурсов.

"В первую очередь, нам придется быть готовыми отражать атаки врага по всей линии разграничения. Добавьте сюда необходимость возведения фортификационных сооружений на севере и востоке, о которых говорил в своем обращении президент. Это необходимо для того, чтобы враг снова не попытался осуществить наступление по широкому фронту. До весны нужно привести в порядок войска, восстановить технику и личный состав. Это и есть новая фаза войны, которая продлится пока не закончится зима", — объясняет Фокусу Гетьман.

По прогнозу Олега Жданова, зимняя кампания будет характеризоваться позиционными боями, войной на истощение, активными контрбатарейными мероприятиями и борьбой с логистическими цепями. Каждая из сторон будет пытаться нанести как можно больше вреда и потерь противнику.