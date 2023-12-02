Порошенко должен был встретиться с Орбаном, РФ хотела использовать это против Украины, — СБУ

Правоохранители отмечают, что обратились в Офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага при согласовании зарубежных командировок украинских делегаций. После чего руководство ВР не предоставило разрешение на командировку Порошенко.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что пятый президент Петр Порошенко планировал встречу с пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эту встречу Российская Федерация планировала использовать в своих ИПСО. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

"Главная цель врага — снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри", — отмечается в сообщении.

Правоохранители отмечают, что обратились в Офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций.

После чего руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Порошенко.

"По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудить представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны", — добавляют правоохранители.

По информации СБУ, соответствующие заявления специальные службы России планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных государств.

Кроме того, как сообщили правоохранители, среди планов врага было привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время посещения ими третьих стран.

"По полученным контрразведывательными данными, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ", — заявили в пресс-службе.

В СБУ отмечают, что эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, которые транслируют пророссийские нарративы) враг планировал использовать в своих ИПСО против Украины.

Выезд за границу — детали ситуации с Порошенко

Отметим, 1 декабря Петр Порошенко сообщил, что ему не удалось выехать за границу в командировку, хотя он и имел соответствующее разрешение, подписанное Стефанчуком. На границе его остановились работники ГПСУ и указали, что это разрешение отменено.

Впоследствии скриншот документа, на который ссылались пограничники, опубликовал народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В тексте указано, что его оформили за два дня до инцидента на границе — 29 ноября.

Об инцидентах с пересечением границы, которые время от времени случаются с Порошенко, СМИ писали весной 2023 года. В частности, его только с третьей попытки выпустили из Украины — политик направлялся на саммит Европейской народной партии. Аналогичная ситуация произошла до начала вторжения РФ: в январе 2022 года его не пропустили в Брюссель.

Напомним, 30 ноября стало известно о документе, в котором парламентские фракции и группы согласились, что следующие выборы в Раду состоятся после войны. Между тем один из украинских экспертов предполагал, что эти выборы могут состояться в 2024 году, в отличие от выборов президента.