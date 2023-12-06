"Они пожалеют": на секретном брифинге в Сенате США не смогли договориться о помощи Украине

Сенаторы пытались найти общий язык в вопросе дальнейшей поддержки Киева, ведь речь идет о глобальной безопасности и Кремль может угрожать странам НАТО. На заседании должен был участвовать Владимир Зеленский, но в последний момент все отменилось.

Секретный брифинг по Украине в Сенате США, на котором должны были решить судьбу военной помощи для Киева, перерос в перепалку по поводу границы. Об этом сообщает The New York Times 6 декабря.

Отмечается, что встреча была назначена после того, как сенаторы-республиканцы заявили о своей готовности провалить голосование за пакет помощи в 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине. Они требовали внести в него серьезные изменения в миграционную политику.

В результате сенаторы-республиканцы заявили, что брифинг стал пустой тратой времени, так как на нем шла речь об информации, которая ранее уже была известна. Некоторые досрочно даже начали уходить с заседания.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что борьба за вопрос о границе началась после того, как лидер меньшинства Митч Макконнел призвал сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы говорить в первую очередь о границе, а не задавать вопросы о помощи для Украины.

Сенатор-демократ из Коннектикута Кристофер Мерфи заявил, что Вашингтон собирается бросить Киев, если не одобрит новый пакет военной помощи. Это в будущем может привести к глобальным последствиям.

"Когда Владимир Путин войдет в страну НАТО, они пожалеют о том дне, когда решили играть в политику с будущим безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Сенатор-республиканец Джон Корнин в свою очередь обвинил администрацию Джо Байдена в том, что десятки миллиардов долларов хотят направить не на предотвращение кризиса на границе, а якобы раздать союзникам за рубежом.

В то же время, многие американские политики уверены, что от помощи Украине напрямую зависит будущее всего мира, так как Кремль в любой момент может атаковать другие страны. Нужно добиться выделения помощи, ведь это в интересах США, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Секретный брифинг в США: выступление Зеленского

На заседании должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский, однако в последний момент все изменилось, о чем заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер в комментарии журналисту CNN.

"Президент Украины Зеленский больше не будет виртуально присутствовать на засекреченном брифинге из-за вопроса, который возник в последнюю минуту", — говорится в сообщении.

Также глава государства не присутствовал на брифинге Палаты представителей по Украине.

Сначала причина не была известна, однако позже министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News отметил, что во время войны все может измениться в любую секунду. При этом глава государства может сделать это в следующий раз.

Также по этому поводу высказалась посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона. Она отметила, что на секретном брифинге планировали обсудить ряд внутренних вопросов. То есть, речь шла не только про Украину, но и про американские проблемы.

В то же время, она считает, что ничего катастрофического не произошло.

"Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы можно было приобщиться. Однако именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, мы сегодня не принимали такое участие", — заявила Оксана Маркарова.

Напомним, 6 декабря сообщалось, что отсрочка помощи США может привести к проигрышу Украины в войне, о чем заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, для Киева "критически важно", чтобы решение о выделении американской помощи было принято как можно быстрее. В МИД Украины утверждают, что позиция госсекретаря США по этому поводу "обнадеживает".