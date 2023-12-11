Просим не мешать: венгры Закарпатья призывают правительство Венгрии поддержать членство Украины в ЕС

Этнические венгры Закарпатья заявили, что они полностью поддерживают недавно принятый украинским парламентом новый закон о нацменьшинствах.

Лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом пишет 11 декабря "Европейская правда" со ссылкой на текст обращения, который есть в распоряжении издания.

"Мы, представители венгерской национальной общины Закарпатья, обращаемся к вам с большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, запланированного на 14-15 декабря 2023 года", — говорится в обращении.

Венгры Закарпатья отметили, что новый законопроект, только что принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств Украины и, по словам лидеров территориальных общин и ключевых объединений, полностью поддерживается ими.

"Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Этот прогресс в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", — отмечают лидеры венгерских общин.

Торги Орбана и его приспешников — что известно

По словам экс-вице-премьера по вопросам евроинтеграции, главы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе, на самом деле проблема Будапешта заключается не в отстаивании прав венгров, проживающих за пределами Венгрии, как еще с 2016 года неоднократно подчеркивал Орбан и члены его правительства. Ключевой вопрос, который стремится решить венгерский премьер с проимперским мышлением, — это стремление получить от ЕС средства, замороженные из-за проблем с верховенством права в Венгрии.

"Опыт говорит: многое, что согласовывается на рабочем уровне, потом разрушается политическими заявлениями членов правительства Орбана. Так уже неоднократно было в последние годы, когда договоренности, достигнутые украинским и венгерским министрами, обнулял Будапешт", — отметила народный депутат.

Как уверяет обозреватель издания zn.ua Владимир Кравченко, сейчас Венгрия решила, что перед ней открылось "окно возможностей" и теперь намерена дожать Киев и Брюссель: там стремятся сохранить изолированное положение венгров Закарпатья в пределах украинского государства, но главное — получить из фондов ЕС деньги, шантажируя таким образом Брюссель. Об этом свидетельствуют действия, которые продвигают венгерские чиновники. Так, они анонсировали консультации с населением по поддержке членства Украины в ЕС, а на предложения Украины найти компромисс Будапешт демонстрирует недоговороспособность.

"И это усиливает позиции нашей страны в ЕС и ослабляет позиции Венгрии", — говорит Кравченко.

В то же время сам Орбан уверяет, что несогласие Венгрии относительно членства Украины в ЕС — это не предмет торга, и их решение окончательное. При этом он сам и его чиновники ненавязчиво намекают, что "ЕС задолжал Венгрии 3-4-5 миллиардов евро" и требуют гарантии в отношении венгерских компаний, чтобы их не вносили в перечень международных спонсоров российско-украинской войны.

"Орбан видит значение Украины для ЕС. Поэтому он использует украинский вопрос в отношениях с Евросоюзом, торгуясь за получение денег из фондов ЕС. Под шум скандалов с Украиной Орбан также стремится выторговать у Брюсселя что-то на реализацию своих политических приоритетов, озвученных во время предвыборной кампании. В частности, отмена для Венгрии квоты на прием мигрантов или получение дополнительного финансирования для их обустройства", — отмечает заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук,

Поэтому, как недавно заявили новый премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Литвы Гитанас Науседа, Венгрия во главе с Орбаном уже имеет репутацию троянского коня в Евросоюзе, который разрушает европейское единство в интересах Путина.

Как сообщают агентства Bloomberg и Reuters, в Брюсселе и других европейских столицах на самом деле испытывают раздражение от постоянного шантажа Орбана в украинском вопросе. Там настолько устали от того, что Будапешт держит всех в заложниках, что уже решили применить "план Б" на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине.

Возможно, страны Евросоюза применят к Венгрии и статью 7 Лиссабонского договора, которая предусматривает приостановление права голоса страны — члена ЕС, если нарушается верховенство права. Этот вопрос уже давно лежит на евросоюзовском столе, и в Будапеште опасаются реализации такого сценария.

При этом недавно вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что "диалог между Киевом и Будапештом используется последним исключительно для торговли с Брюсселем. Поэтому здесь первоочередная ответственность — у европейских институтов, Европейской комиссии, которая не должна подыгрывать отдельным государствам-членам".

Напомним, 5 декабря посол США в Будапеште Дэвид Прессман раскритиковал позицию венгерского правительства в отношении Украины. Дипломат отметил, что Будапешт полагается на своих союзников в НАТО, однако в последнее время все чаще "игнорирует интересы" других членов оборонного союза.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что не изменил мнения относительно решений об Украине на саммите ЕС.

Кроме того, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном в воскресенье, 10 декабря, на инаугурации президента Аргентины. А на прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, уже после этих переговоров Орбан звонил председательствующей в Совете ЕС Испании и убеждал не выносить на обсуждение саммита вопрос об открытии переговоров с Украиной.