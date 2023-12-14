Не видит оснований: Орбан выдвинул новые условия по вступлению Украины в ЕС

По словам венгерского премьер-министра, Киев якобы не выполнил предпосылки, которые необходимы для начала переговоров по евроинтеграции Украины.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом он сказал в комментарии журналистам накануне саммита лидеров ЕС, информирует Европейская правда.

Орбан заявил, что не против вступления Украины в Евросоюз. Впрочем он подчеркнул, что нужно придерживаться определенной процедуры.

По его словам, Украина не выполнила три из семи предпосылок, которые необходимы для начала переговоров по вступлению.

Также он прокомментировал предложение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро, которое блокировала Венгрия. Виктор Орбан сказал, что в краткосрочной перспективе деньги на помощь в бюджете уже заложены.

Кроме того, он заявил, что для большей и долгосрочной помощи нужно искать средства за пределами бюджета, и он это поддерживает.

Отметим, что 13 декабря Виктор Орбан опубликовал пост в соцсети Х (Twitter), в котором отметил, что вступление Украины в ЕС будет иметь разрушительные последствия для фермеров, бюджета Евросоюза и безопасности.

Он написал, что Венгрия не может поддержать вступление, ведь это не соответствует их интересам и интересам ЕС.

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Венгрия и вступление Украины в ЕС

Как сообщали иностранные СМИ ссылаясь на слова Орбана, членство Украины в Европейском Союзе не в интересах Венгрии.

По мнению президента Литвы, такая позиция страны разрушает единство ЕС. Гитанас Науседа заявлял, что используют все средства, чтобы изменить позицию Венгрии.

Свою позицию относительно этой ситуации высказали и в Люксембурге. В частности, министр иностранных дел Ксавье Бетеля напомнил Венгрии, что Будапешт не был в лучшем состоянии когда стал частью ЕС.

Напомним, Венгрия заявляла, что готова отозвать вето на помощь Украине. Впрочем в обмен на это они требовали 30 миллиардов евро от Европейского Союза.

Уже 13 декабря в Еврокомиссии заявили, что разблокировали для Венгрии 10 миллиардов евро. Средства возьмут из фондов ЕС.