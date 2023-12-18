Ненаказанное зло. Почему Европа не отдает Украине подозреваемых в военных преступлениях

Страны Европейского Союза отказывают Украине в экстрадиции лиц, которые подозреваются украинскими правоохранительными органами в различных преступлениях, в частности военных. Таким образом эти люди в ближайшее время не окажутся на скамье подсудимых, да и вообще могут избежать наказания. Фокус разбирался, каковы причины этого, и что можно изменить.

Кто такой Ян Петровский (Торден)

Примерно в середине июля 2023 года в Финляндии был задержан российский военный, один из бывших главарей группировки "Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" Воислав Торден, известный как Ян Петровский по прозвищу "Великий Славян". Он планировал улететь из Финляндии во Францию, но его остановили пограничники.

"Русич" — группировка, созданная в 2009-м из радикальных российских националистов и неонацистов. Она участвует в войне против Украины с 2014 года. Торден (Петровский) присоединился к ней уже после начала вооруженной агрессии.

Летом и осенью 2014 года формирование под командованием подполковника Александра "Бэтмена" Беднова воевало на Луганщине. Его представители участвовали в боях за Луганский аэропорт и известны нападением на колонну добровольческого батальона "Айдар" возле поселка Металлист. Тогда погибли около сорока украинских бойцов.

Это событие получило широкую огласку после того, как лидеры ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков и упомянутый Ян Петровский выложили в сеть свои фото на фоне тел "айдаровцев". Несколько раненых тогда же попали в больницу, где умерли. Среди них был Иван Исык. Как выяснилось, на его щеке был вырезан коловрат — языческий знак солнца, один из тогдашних символов группы "Русич", которой они изображали на шевроне.

Впоследствии "Русич" перебазировался в Донецкую область, ближе к аэропорту, где воевал вместе с батальонами, подчиненными российской армии — "Спарта" и "Сомали". Впоследствии подразделение покинуло Украину. Но не навсегда, уже скоро командир группы Алексей Мильчаков и Ян Петровский засветились снова на оккупированных территориях — получили удостоверение членов "Союза добровольцев Донбасса" и влились в состав бригады "Призрак" Алексея Мозгового. Правда, в 2015-м увидели их фото в Сирии.

Мильчаков и Петровский (отмечены оба) — лидеры формирования "Русич", известного своими неонацистскими взглядами Фото: Миротворец

В Украину "ДШРГ "Русич" вернулись весной 2022 года. Их присутствие зафиксировано на Харьковском направлении, в частности, возле Изюма. Вернулся и лично Торден (Петровский) как командир отделения.

Тогда же Алексей Мильчаков в своем телеграмм-канале опубликовал "инструкции" по допросу и убийству украинских военнопленных. Ключевые пункты "инструкции" — разрешено убивать пленных после допроса, а затем заставлять семьи погибших платить деньги за информацию о месте нахождения тел.

Представители группы "Русич" в Украине обвиняются в террористической деятельности — за участие в боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах и военных преступлениях за случаи пыток и расстрела пленных. В частности, и Торден (Петровский). Его фамилия внесена в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

Но несмотря на это Верховный суд Финляндии недавно запретил экстрадицию россиянина, запрос на которую подала Украина, и, не найдя оснований для дальнейшего содержания, постановил освободить его в зале суда. На суде Торден (Петровский) заявлял, что хочет получить в Финляндии убежище.

Впоследствии Торден (Петровский) был задержан за "нарушение миграционного законодательства" Шенгенской зоны и представление ложных данных — вероятно, это могло быть связано с тем, что он подделал документы и сменил фамилию.

Не первый случай отказа

Отказ в экстрадиции на запрос Украины из европейских стран — не первый. И не только тех лиц, кто может быть причастен к терроризму или военным преступлениям.

По данным заместителя начальника отдела международно-правовой помощи Офиса Генерального прокурора Андрея Гулкевича, в течение 2023 года Офис генерального прокурора направил в иностранные страны 125 запросов на экстрадицию. 20 из них были удовлетворены, а 15 отклонены. Другие еще находятся на рассмотрении в соответствующих странах.

Тон отказов задает Франция. Например, в ноябре 2023 года Верховный суд этой страны отклонил апелляцию украинской стороны об отказе экстрадиции украинского миллиардера Константина Жеваго по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит". Он был арестован на французском горнолыжном курорте в декабре 2022 года по запросу Украины. Интересно, что в ноябре прошлого года ГБР провело обыски на предприятиях фармацевтической корпорации "Артериум", которая принадлежит Жеваго — компанию подозревают в коллаборационной деятельности, работе в пользу РФ.

Импровизированная тюрьма "Изоляция", в которой долгое время держали гражданских и пытали их. Один из ее надзирателей скрывается во Франции

Также во Франции находится экс-наблюдатель донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой держали длительное время гражданских и пытали их, Евгений Бражников. Его обвинили в "нарушении законов и обычаев войны", в частности в жестком обращении и пытках военнопленных и гражданских, а также в создании террористической группы. Но впоследствии тот беспрепятственно сбежал из Украины. Возможным это стало потому, что срок меры пресечения завершился, а ходатайство о новом суд не успел рассмотреть. В Офисе генпрокурора тогда заявили, что будут подавать в розыск и начнут процедуру экстрадиции. Однако сейчас известно, что Бражников проживает во Франции.

Неофициально украинской стороне уже сообщили, если Украина направит запрос на экстрадицию Бражникова, будет также отказано.

Эксперты объясняют, что отношение Франции к этому вопросу можно объяснить тем, что для них российская ответственность — очень сенситивный вопрос из-за достаточно серьезных российских влияний. Страна стала прибежищем, например, для представителя группы "Вагнер".

В чем сложности экстрадиции в Украину

Однако о политических мотивах пока трудно говорить, а скорее — о формальных.

По данным Офиса генпрокурора, одной из самых распространенных причин отклонения запросов на экстрадицию являются "активные боевые действия на территории Украины", то есть риск быть раненым или погибнуть. А также плохие условия содержания в местах несвободы.

Так в случае представителя группы "Русич" причина отказа в том, что по мнению финского суда иностранец не может быть депортирован, экстрадирован или возвращен из Финляндии, если ему грозит смертная казнь, пытки или другое обращение, угрожающее достоинству.

Иными словами речь идет о том, что в Украине, как считает финский суд, плохие условия в тюрьмах — они переполнены, поэтому суд предположил, что надлежащее обращение с Торденом не гарантировано. В своем решении суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека. В частности, речь шла о сообщениях о пытках и насилии, в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

В октябре Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, посвященный военным преступлениям в Украине. В нем, в частности, упоминалось о пытках и убийствах военнопленных, находящихся как в российском, так и в украинском плену. По состоянию на середину лета ООН зафиксировала смерть от последствий пыток или убийства 21 украинского и 25 российских военнопленных.

В Офисе генерального прокурора таким решением Финляндии разочарованы. "Мы продолжаем искать пути задержания и выдачи этого подозреваемого в Украину. Согласно нашему законодательству он остается подозреваемым... Обязанность преследования таких лиц предусмотрена, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года, которая также действует для Финляндии", — отметил Андрей Гулкевич.

Украина приложила много усилий, чтобы жестокое обращение с обвиняемыми своевременно выявлялось и расследовалось Фото: Flickr

Источники Фокуса в ОГПУ объясняют, проблема в том, что Торден (Петровский) может остаться безнаказанным из-за отказа в экстрадиции. И это из-за того, что другая страна может привлекать к ответственности только если по ее законодательству лицо совершило уголовно наказуемые деяния. "За терроризм и нарушение территориальной целостности Украины они не привлекут их", — говорят там.

По-другому ситуация может развиваться, если страна будет иметь доказательства совершения лицом военного преступления — то есть преступления против мирового правопорядка, за которое каждая страна, которая должна наказывать, считая, что оно совершено и против нее. К тому же во многих странах есть универсальная юрисдикция по военным преступлениям. Поэтому финские правоохранители, если бы имели основания, могли бы открывать свои расследования, а если лицо находится на их территории, еще и осудить его.

Украина со своей стороны может предоставить другой стране всю информацию, которой владеет, для расследования. "Но надо осознавать, что не все совершают военные преступления, но все являются комбатантами. Комбатант не преступник, пока не совершил военное", — говорят в прокуратуре.

Как Украине изменить ситуацию с экстрадицией

Адвокат, управляющий партнер АО "Амбрела" Андрей Яковлев, говорит, что стоит более четко различать причины отказа в экстрадиции, но во всех случаях важно доказывать, что Украина способна быть безопасной и демократической даже во времена войны.

"Если речь идет о рисках безопасности в связи с военными действиями, то их можно объяснить, — говорит Фокусу юрист, — Например, украинцы, которые выехали из Украины, убегая от войны, оказались в странах ЕС именно из-за опасности. И страны ЕС предоставили убежище. Их не отправляют обратно, потому что где-то ситуация более контролируемая. Такая же логика может быть применена ко всем лицам. Но если предположить, что война еще продлится долго, то получается, в Украину не могут передаваться и подозреваемые, мы не сможем их здесь судить? В Израиле же состояние конфликта постоянное, это же не значит Израилю отказывают в выдаче".

Именно поэтому важно найти баланс: Украина имеет право требовать экстрадиции, но при этом настаивать, что гарантирует безопасность, упомянув о местах содержания и защите таких мест.

"Если и при этом отказываются передавать, тогда надо искать варианты. Например, в других странах проводить расследование, используя их юрисдикцию. Или же Украине нужно передавать какую-то часть юрисдикции — для этого надо принимать закон", — добавляет он.

Но, бесспорно, проблема отказа в выдаче подозреваемых Украине, — та, которую нужно коммуницировать и пытаться решиться. С одной стороны — опасения европейцев основываются на фактах, которые существуют. С другой — нам нужно с ними жить. Если об этом не говорить, то Украину будут воспринимать настолько опасной, что не будут выдавать никого.

"Да и инвестиции к нам не придут, бизнес. Нас будут сравнивать с нестабильным странами, где постоянно продолжается вооруженный конфликт. А Россия только и хочет, чтобы Украина считалась зоной нестабильности", — комментирует адвокат.

Власти Франции отказываются выдать Украине Константина Жеваго подозреваемого по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит" Фото: liga.net

Вторая причина отказа экстрадиции — это не события нынешней войны, а негативные практики, которые имели место в прошлом. Финская пресса ссылается на решение ЕСПЧ по Украине, мол, здесь опасные места содержания.

"Хотелось бы увидеть решения, на которые ссылаются финские судьи, — продолжает адвокат, — Но пока можно заметить, что ЕСПЧ рассматривает дела, где жалобщик ссылается на факты, которые имели место в глубоком прошлом. Если взять условно средний срок рассмотрения заявления — 5 лет, а часто этот срок еще больше, то получается, финские судьи в решении актуальной ситуации опирались на факты из прошлого. Это где-то схоже с определением актуального состояния развития общества по давним и уже не актуальным фактам".

В отличие от северного соседа Украина приложила много усилий, чтобы жестокое обращение с обвиняемыми своевременно выявлялось и расследовалось. Украина реформировала свое уголовное законодательство таким образом, чтобы не только рассчитывать на добросовестность следователя, но и иметь определенные предохранители от злоупотреблений. По правилам расследования преступлений суд не может использовать результаты допросов обвиняемого, которые были составлены на досудебном этапе расследования. Это простое правило привело к потере у следователя интереса даже давить на человека во время допросов.

В вопросе жестокого обращения с обвиняемыми имеет значение как государство реагирует на выявленные факты — способствует оно этому или нет. Если такой факт был зафиксирован, проведено расследование, полицейский осуждается, то это демонстрирует, что государство имеет надлежащую правовую систему.

"Если опираться на решения Фемиды Финляндии, то получается, что все международные организации, правозащитники, государство — ничего не видят, а суды в Финляндии, которые не были в Украине это констатируют на основании решений, которые вряд ли можно назвать релевантными текущему состоянию соблюдения прав человека", — добавляет адвокат Яковлев.

Даже в последнем докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине, о котором уже упоминалось, не зафиксированы случаи пыток в местах содержания военнопленных, хотя представители ООН отмечают, что половина опрошенных ими российских военнопленных заявили о применении к ним жестокого обращения при задержании на линии боевого соприкосновения. "К сожалению, сотрудники ООН не указали сколько российских военнопленных они опросили, что приводит к медийным спекуляциям, — отмечает Андрей Яковлев, — Ведь они могли опросить несколько человек, а могли несколько десятков. Хотя известно, что количество российских военнопленных как минимум измеряется сотнями. В Украине правоохранительные органы безотлагательно реагируют в случае проверки утверждения о ненадлежащем обращении с обвиняемыми. У нас обвиняемый или его адвокат могут беспрепятственно подать жалобу и она будет эффективно рассмотрена".

Таким образом сейчас Финляндия своим решением бездоказательно создает негативную ситуацию, отождествляя Украину с диктаторскими странами, где систематически нарушаются права человека. А так не есть. Юристы настаивают: Украине необходимо реагировать на такие отказы — даже во время продолжающейся войны институты демократии работают, как и правовая система.