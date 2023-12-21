ЕС может обойти вето Венгрии при повторном голосовании за помощь Украине, – Орбан

Глава венгерского правительства заявил, позицию Будапешта можно обойти "во многих областях". По его словам, у ЕС есть "резервный вариант" касательно выделения помощи Киеву.

Страны Европейского союза могут оказать помощь Украине, несмотря на сопротивление со стороны правительства Венгрии. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет агентство Bloomberg 21 декабря

В статье говорится, что после того, как Будапешт наложил вето на выделение Киеву 50 миллиардов евро, Евросоюз занялся поиском "резервного варианта".

По словам венгерского премьера, в ЕС могут заключить отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале 2024 года, чтобы Украина все-таки получила помощь.

Потенциальный план предполагает, что европейские страны отправят средства Киеву вне бюджетного процесса Евросоюза, обойдя таким образом вето Венгрии.

"Нет никаких сомнений в том, что волю Венгрии можно обойти во многих областях. В этой области у других тоже есть такая возможность ", — заявил Орбан.

Глава венгерского правительства также считает, что любая помощь Украине должна быть предоставлена на более короткий срок, чем нынешнее предложение. По его мнению, этот вопрос должен рассматриваться отдельно от споров о финансировании Венгрии со стороны ЕС.

Напомним, 20 декабря Виктор Орбан заявил, что когда Украина станет членом Европейского Союза, тогда вся помощь континента будет направлена Киеву. Венгерский премьер отметил, что еще ни одна страна в мире, которая находилась в состоянии войны, не хотела стать членом ЕС.

Ранее, 18 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС союз перенес экстренный саммит, на котором должно было состояться согласование бюджета блока, а также голосование за выделение Украине помощи. Он отметил, что блоку нужно "еще немного времени", чтобы убедить Венгрию.