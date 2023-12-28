"Киев и Одесса — временно оккупированные": у Путина высказались о мирных переговорах с Украиной

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, "переговоры" можно вести до полного разгрома и капитуляции поддерживаемых НАТО ВСУ. Он также назвал Днепропетровск, Харьков и Николаев "временно оккупированными" Украиной.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев очертил позицию Кремля на возможных переговорах с Украиной по мирному урегулированию в 2024 году. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, война продолжится, а ее цель — разоружение украинских войск и смещение действующей власти в Киеве.

"Одесса, Днепропетровск (Днепр — ред.), Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные, — заявил Медведев. — Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах".

"Переговоры" могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции поддерживаемых НАТО украинских войск, уточнил он и также упомянул, что с 1 января прошлого года на службу в ВС РФ по контракту приняли полмиллиона российских граждан.

Напомним, что, по оценкам ISW, Запад меняет стратегию по Украине: от полной победы к улучшению позиции на переговорах с РФ.

Также сообщалось, что, по оценкам СМИ, немецкие политики "устают от войны" и думают о мирных переговорах с РФ.

По словам посла Германии в РФ Александера Графа Ламбсдорффа, по меньшей мере до 2030 года Путин не остановится, поскольку у него нет проблем со здоровьем.