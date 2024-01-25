Катастрофа Ил-76 в России: что на самом деле произошло и были ли пленные украинцы на борту

Россияне утверждают: на борту самолета, который разбился в Белгородской области, могли быть украинские военнопленные, которых перевозили на обмен. Украинская сторона подтверждает договоренности о возвращении военных и говорит, Россия должна была обеспечить им безопасность. Фокус попытался оценить указанные факты и выяснить, что произошло на самом деле.

24 января около 12:00 по киевскому времени в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Сначала об этом сообщили российские анонимные телеграмм-каналы, оперативно выложив видео, впоследствии и государственные агентства со ссылкой на Минобороны РФ.

В то же время ряд украинских медиа, упоминая свои источники, сообщили, что сбивание Ил-76 является работой Вооруженных сил Украины. Самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, из которых россияне обстреливают Харьков и область.

Впоследствии россияне добавили: на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. За этим самолетом, по сообщению РФ, следовал еще один, на борту которого было еще 80 украинских военнослужащих — он развернулся и улетел в обратном направлении.

В Белгородской области обследуют обломки Ил-76, упавшего 24 января. Украинская сторона к месту происшествия не допущена Фото: Соцсети

Информацию о военнопленных на борту сразу прокомментировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (Корштаб). Там сообщили, что Корштаб и другие профильные структуры собирают и анализируют информацию, и попросили воздержаться от распространения непроверенной информации. "Противник активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", — отметили там.

Свершившийся факт: обмен пленными планировался

Еще утром закрытые телеграмм-каналы, на которых обычно обсуждается вопрос освобождения украинских пленных, выпустили традиционное для такого дня сообщение на украинском: "Всем приятных новостей" и добавили флаг Украины.

Это означало, что сегодня мог состояться обмен военнопленными. К тому же ранее украинская сторона также заявила, что Украине наконец удалось разблокировать процесс переговоров об обменах. Именно поэтому первый в 2024 году состоялся 3 января, тогда вернулись, по официальным данным, 230 военных и гражданских граждан. Также в январе планировался еще как минимум один обмен.

Журналистка Медийной инициативы за права человека Мария Климик, которая исследует вопрос возвращения украинских военнопленных, говорит, если Россия и согласилась возвращать украинцев, то она обычно собирает их по разным местам содержания и территории РФ и добавляет тех, кто находится в оккупации. Первых, как правило, перевозит самолетами, поскольку колонии, где держат пленных, разбросаны по всей территории России.

24 января должен был состояться обмен военнопленными с РФ, о нем не сообщалось заблаговременно. Фото иллюстративное Фото: "Газета"

"Из показаний украинских военнослужащих, освобожденных из плена, их по территории России часто перевозили самолетами — как на этап, то есть из колонии в колонию, так и на обмен. Некоторые вспоминают об "Ан", кто-то — "Ил". Если говорить о логистике, то накануне обменов один самолет перелетал с аэродрома на аэродром и собирал пленных. То есть один самолет совершал несколько посадок, прежде чем прибыть в пункт назначения, где военных сажали в автобусы или грузовики и везли на границу с Украиной", — добавляет в разговоре с Фокусом она.

Климик приводит цитаты из показаний военных. Один из них, например, вспоминает, что его из оккупированного Крыма перевозили самолетом в Курск, а другим — везли на обмен. Она цитирует свидетеля: "Нас грузят в Ил-76, я десантником был, различаю, что за самолет. Военная полиция заматывает нам глаза, самолет взлетает, я лечу".

Ил-76 — популярный в России самолет

Ил-76 — это советский и российский военно-транспортный самолет. Он эксплуатируется с 1975 года, предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Собирать новые единицы и ремонтировать старые Россия может самостоятельно на своей территории, этим, в частности, и объясняется активное применение.

Об этом в разговоре с Фокусом вспоминает и военный эксперт Михаил Жирохов.

"Такие самолеты летают регулярно между базами военно-морских сил РФ, например, раз или дважды в неделю. Преимущественно на дальние расстояния, в том числе и в страны Ближнего Востока и Африки. В Сирию именно они перевозили личный состав и технику. Ил-76, как правило, перевозят что-то из точки "А" в точку "Б", а на пути забирают еще дополнительные грузы — запчасти, боекомплект, людей. Гонять самолет, рассчитанный на 145 (в двухпалубном варианте самолета — 225) человек, только с 60 людьми нелогично. Тем более еще один за ним с 80-ю. Ил-76 только за час съедает восемь тонн топлива. Хотя Россия "богатая страна", но и для нее это очень дорого. Поэтому в нем должна была быть еще или техника, или боекомплект", — говорит он.

Но на аэродром Белгорода подобные российские самолеты летают регулярно. Аэродром давно закрыт для гражданского авиатранспорта.

"Сложно сказать, как они обеспечивают безопасность, — аэродром в ста километрах от границы с Украиной. Они ставят там ЗРК "Панцирь", — говорит Михаил Жирохов.

Посадка или взлет: на каком этапе произошла катастрофа Ил-76

Россияне утверждают: Ил-76 летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород.

Украинские эксперты, которые анализировали обнародованное россиянами видео, говорят, что на нем заметно, что самолет выполнял не посадку, а взлет. Но впоследствии предположили, что, возможно, воздушное судно заходило на второй круг, то есть с первого раза не смогло сесть.

Ил-76 в различных модификациях является самым популярным самолетом в российской военной транспортной авиации Фото: Минобороны РФ

"Но об этом говорить сложно, поскольку для каждого аэропорта существует специальный план захода на посадку, на второй круг. И каждый экипаж имеет эту схему, но это информация с ограниченным доступом. Поэтому есть ли Яблоново (село в Белгородской области, — Фокус) на пути — не известно", — объясняет аналитик.

Если предположить, что самолет упал и на его борту были люди, то можно сравнивать это событие с падением в результате прицельного попадания самолета Ил-76 в аэропорту Луганска в 2014 году. Тогда остатки тел членов экипажа и украинских десантников были разбросаны в радиусе 1,5–2 километра. Что касается самолета, то остался только хвост самолета, двигатели, ведь они из жаростойкого материала.

Реакция России: сторона обвинения

В отличие от случая падения самолета А-50, произошедшего 14 января, когда не было слышно ни одного официального комментария, сейчас российские чиновники и разного рода эксперты уже в первые часы решили высказать свои позиции и комментарии.

Если обобщить, то Россия обвиняет в сбивании самолета Украину — мол, намеренно был атакован средствами ПВО с территории Украины (упоминались американская система MIM-104 Patriot или немецкая IRIS-T SLM) и героизировала экипаж, который якобы смог отвести самолет от населенного пункта, чтобы избежать больших жертв.

"Россия говорит, что Украина стреляла с территории Харьковской области. Эти территории постоянно под российскими обстрелами, поэтому очень сложно представить, что мы могли перетащить туда что-то из названного. Это очень рискованно, в то время, когда Харьков бомбят чуть ли не каждый день. Утром 24 января было две воздушные тревоги — над границей шли Су-34, которые бросали ракеты. Поэтому наличие там таких серьезных систем, которые могут быть повреждены, можно исключать", — утверждает Жирохов.

Его коллега Роман Свитан обращает внимание журналистов, что во время полета самолета россияне обстреливали Харьков из ЗРК С-300.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал не распространять фейковую информацию о падении военно-транспортного самолета Ил-76 Фото: Telegram

Уже вечером 24 января Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило информацию, что на этот день (24 января) был запланирован обмен военнопленными. Также министерство сообщило, россияне в ходе обмена не сообщили украинской стороне о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом.

"По утверждению российской стороны, это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности", — говорится в сообщении разведки.

Это означает, что Украина, хотя и обвиняет в сбивании самолета Россию, но не говорит прямо, что ВСУ не причастны к происшествию.

Катастрофа с самолетом Ил-76 в РФ: какие фамилии уже обнародованы

Еще днем российские пропагандисты обнародовали списки, указав, что в них — якобы фамилии и имена тех, кто был в самолете. Правозащитники уже частично проанализировали их, и нашли, например, имя бывшего пленного, которого обменяли 3 января 2024 года.

Также в этом списке есть до двух десятков фамилий военных, которые накануне упомянутого обмена 3 января были в российских списках, но так и не вернулись в Украину. Больше всего из них представителей 24 отдельной механизированной бригады, которые находились в плену на оккупированных территориях Луганской области.

Упоминаются также защитники Мариуполя. Представители полка "Азов", по предварительной информации, в списках отсутствуют.

Важно, что бывшие военнопленные обращают внимание на то, что российские источники отмечают, что для охраны 65 военных были задействованы только три охранника. Это вызывает возражения со стороны освобожденных украинцев, которые уже прошли процедуру обмена и на своем опыте убедились, сколько охраны Россия выделяет для перевозки пленных. "Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то "рыл 20" из их военной полиции", — говорит бывший пленный Максим Колесников.