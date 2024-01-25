"У меня есть ощущение": Шольц анонсировал соглашение о гарантиях безопасности для Украины от Германии

Диалог по партнерству в сфере безопасности будет продолжаться, как предположил немецкий канцлер Олаф Шольц, но нормы соглашения могут быть завершены в ближайшее время.

Вскоре Германия и Украина могут согласовать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, а работа над документом продолжается. Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал соответствующее заявление, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важное значение в нем имеет вопрос "партнерства в сфере безопасности".

Политик отметил, что подробно по этой теме общался с руководителем украинского государства. Диалог относительно партнерства в сфере безопасности будет продолжаться. Он предположил, что соответствующая работа завершится в ближайшее время.

"У меня есть ощущение, что мы на пороге завершения переговоров", — пояснил Олаф Шольц.

Гарантии безопасности для Украины

Летом 2023 года накануне саммита НАТО в Вильнюсе, аналитики и политики расценили поиски модели в области безопасности как вариант вместо вступления в Альянс. Президент Владимир Зеленский привез заверения, что Украина будет иметь гарантии безопасности, согласованные с государствами "Группы семи". Впоследствии начались переговоры с другими государствами.

Правительство Болгарии 17 августа приняло решение о присоединении страны к соответствующей декларации стран G7, а также предоставлении долгосрочных обязательств по безопасности Украине. 29 августа стало известно, что страны G7 не могут прийти к согласию, насколько детальными должны быть обязательства перед Украиной.

Кипр в ноябре присоединился к переговорам относительно гарантии безопасности для Киева. Поддержка еще одного государства, как отметил руководитель украинского государства, будет способствовать укреплению европейской безопасности.

В январе 2024 года, как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, присоединение к декларации "Группы семи" (G7) по гарантиям безопасности для Украины. Варшава намерена сотрудничать в других форматах для обеспечения условий по гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что начали двустороннюю работу со Швецией относительно гарантий безопасности. Он выразил надежду, что к обсуждению относительно гарантий безопасности присоединятся и Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия.