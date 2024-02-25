Мирные переговоры, потери ВСУ и новое наступление РФ: ключевые тезисы с пресс-конференции Зеленского

Руководитель государства считает, что именно в 2024 году произойдут значительные события, которые повлияют на окончательное развитие ситуации в контексте конфликта. По словам Владимира Зеленского, 31 тысяча украинских военнослужащих погибла с начала полномасштабных боевых действий, а инициатива о мирных переговорах может идти только от Украины.

На форуме "Україна. Рік 2024" президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги года. Фокус в одном материале собрал ключевые тезисы из выступления главы государства.

Президент назвал 2024 год очень важным в контексте дальнейшей борьбы против России. Владимир Зеленский считает, что именно в этом году произойдут значительные события, которые повлияют на окончательное развитие ситуации.

Война против Украины и план Путина

Зеленский отметил, что есть намерения относительно главы Кремля Владимира Путина. Президент РФ намерен оставаться у власти как минимум до 2030 года, но, по мнению Зеленского, стоит "закончить с ним раньше".

"Он видит себя до 2030 года. Мы хотим закончить с ним раньше", — заявил Зеленский.

Вероятные переговоры с Россией

Инициатива по переговорам, которые касаются завершения войны, может идти только от Украины. Именно такого мнения придерживается Зеленский.

В Швейцарии весной, как анонсировал глава государства, планируется обсуждение формулы мира, которая была начата на саммите G20 в Индонезии. Сейчас, как утверждает Зеленский, Украина не имеет возможности победить Россию. Он отметил, что к моменту первого саммита уже подошли.

"Нам нельзя потерять эту дипломатическую инициативу", — пояснил политик.

Российско-украинская война — переломный момент

Выборы в США, по мнению Владимир Зеленского, станут переломным моментом для Украины. Президент отметил, насколько важны результаты американской гонки. По его словам, Украине придется разрабатывать собственный план действий.

"Мы будем понимать, что произойдет после этого", — заявил руководитель государства.

Потери Украины

Вопрос потерь Украины в войне оказался одним из важнейших на пресс-конференции. Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что во время полномасштабного вторжения России 31 тысяча украинских военных погибли.

"Это очень больно", — заявил он.

Информация о том, что Украина во время полномасштабного конфликта потеряла более 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Общие потери войск РФ, по словам президента, оцениваются почти в 500 тысяч.

Количество раненых украинских военных руководитель государства объявить отказался. По его словам, если огласить эту цифру, Россия будет знать, сколько людей "ушло с поля боя". Также он не стал называть количество без вести пропавших военных.

ATACMS и Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он положительно оценивает недавний ответ партнеров о предоставлении американских дальнобойных ракет ATACMS с дальностью до 300 км. По его словам, Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты от США, и Россия понимает, как Силы обороны будут использовать это вооружение на фронте.

"Мы понимаем, для чего они нам нужны, и Россия понимает, что мы будем с этим делать", — высказался он.

Зеленский намекнул на то, что результаты в конце года будут зависеть от многих вещей. Он выразил надежду, что системы ПВО можно в перспективе применять ближе к линии фронта, что позволит провести успешные наступательные действия, намекнув на необходимость поставки ЗРК Patriot.

"10 "Петриотов" — это кардинально изменило бы ситуацию", — сказал политик.

Артиллерия от Франции

Франция намерена предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем. Президент отметил работу артсистем Caesar. Он напомнил, что была создана артиллерийская коалиция и несколько десятков систем мы ожидаем от наших французских партнеров. Зеленский добавил, что во время визита президента Франции Эманюэля Макрона страна предоставит "еще несколько вещей, но о них будет известно позже".

"Это очень важно, это усилит нашу страну", — заявил он.

Контрнаступление ВСУ 2023 года — причины неудач

Украинские контрнаступательные действия, как заявил Зеленский, были известны Кремлю до их начала. Он отметил, что стоит держать такие планы в тайне. По его словам, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа.

Зеленский намекнул, что медленное контрнаступление 2023 года было именно из-за осведомленности врага. Как пояснил руководитель государства, планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того как начались контрнаступательные действия.

Новое наступление ВС РФ

Президент призвал весной ожидать "различные финансовые и политические волны". В то же время, если Кремль будет иметь возможность, в 2024 году ВС РФ пойдут в наступление.

"Если смогут. Они будут готовиться", — сказал президент, комментируя возможное новое наступление ВС РФ.

Усиление мобилизации в Украине

По словам президента, нынешнее законодательство не решает некоторых вопросов, связанных с мобилизацией. В частности, речь идет о ротации, отпусках, сроках службы и тренировках военнослужащих. Именно поэтому в Верховную Раду внесли правительственный законопроект по мобилизации.

Зеленский пояснил, что в каждом государстве есть соответствующее законодательство, однако часто оно "не совпадает с реалиями войны".

"Это не реформы, это дополнительные нормы к закону", — подчеркнул Зеленский и добавил, что следует выяснить, где те граждане, которые были мобилизованы, однако они так и не попали на фронт.

Встреча Зеленского и Путина в 2019 году

На встрече 2019 года он говорил президенту РФ, что Минские соглашения не сработают. Политики также обсуждали обмен пленными и газовый арбитраж, который Украина выиграла. По словам Зеленского, он приводил Владимиру Путину конкретные цифры по поводу ряда вопросов.

"У нас был долгий разговор в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работает…Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить и следовательно, 20 лет будем в состоянии замороженного конфликта. Вот о чем мы говорили", — добавил глава государства.

Блокада границы

Владимир Зеленский отметил, что Украине важно сохранить союз с соседней Польшей. Однако он считает несправедливым использовать нашу страну, как способ давления на европейские институты.

Зеленский отметил, что еще с апреля 2023 года было понятно, что это политическая история и сегодня это подтверждает Еврокомиссия. По его словам, в Польше продолжается внутренняя борьба. Украинский народ благодарен польскому обществу, которое поддерживает наше государство.

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский назвал сроки нового наступления войск РФ. Весной, по словам президента, стоит ожидать "различные финансовые и политические волны". В то же время, если Кремль будет иметь возможность, в 2024 году ВС РФ пойдут в наступление.