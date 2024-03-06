Зеленский просит оружие, а не войска: Белый дом о возможной отправке армии США (видео)

В администрации Джо Байдена объяснили, что Украина планирует воевать собственными силами против РФ. Для этого ей нужны инструменты от партнеров, а не их войска.

США не планирует отправлять своих военных в Украину, чтобы помочь в противостоянии с Россией. Президент Владимир Зеленский никогда не обращался к партнерам с таким предложением, зато просит оружие для войны с РФ. О позиции Белого дома относительно возможности иностранного военного присутствия в Украине рассказал координатор по нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 5 марта.

Джон Кирби ответил на вопрос журналиста, который интересовался отношением Белого дома к предложению президента Франции Эмманюэля Макрона прислать в Украину иностранные войска.

Представитель Белого дома отметил, что Франция может иметь любую собственную позицию по этому вопросу. Между тем он от имени администрации Джо Байдена напоминает, что США и так приложили много усилий для поддержки Украины (присылали оружие, выделяли деньги, собрали коалицию из 50 стран). Но отправлять свои войска на войну с РФ не планируют.

"Главнокомандующий и президент ясно дали понять, что мы были чрезвычайно сильными в возглавлении международных усилий, чтобы поддержать Украину в течение последних нескольких лет. С самого начала этой войны было ясно, что американские войска не будут воевать внутри Украины".

Также американский чиновник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не обращался к Байдену по привлечению армии США. Все, о чем говорил глава украинского государства — это о предоставлении необходимого оружия.

"Президент Зеленский просит инструменты и возможности. Он никогда не просил иностранные войска, чтобы воевать за свою страну. Он и его войска хотят это сделать, но им нужны инструменты, и это то, чем мы можем помочь".

США и Украина — детали

Отметим, начиная с первых дней войны США дважды или трижды в месяц предоставляли Украине оружие для борьбы против российских захватчиков. В частности, благодаря поддержке американцев, ВСУ имели достаточное количество снарядов калибра 155 мм, западные САУ и орудия, РСЗО HIMARS, установки и ракеты для сил ПВО.

Осенью 2023 года президент Джо Байден предложил выделить Украине более 60 млрд долл. — она их должна была получить в 100-миллиардном пакете, в который вошла помощь Израилю, Тайваню и решение некоторых вопросов миграции.

В Палате представителей Конгресса США пакет помощи заблокировали, каждый раз озвучивая разные причины для отказа: от вопросов миграции до предложений о мирных переговорах с РФ.

В феврале 2024 года Сенат США поддержал новое предложение — выделить средства Украине и другим двум странам, не касаясь проблем миграции. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, отказался ставить на голосование соответствующий законопроект, и отправил сенаторов на каникулы. Ориентировочное время, когда могут рассмотреть вопрос денег — конец марта-середина апреля 2024 года.

Тем временем в Украине российская армия перешла к активным наступательным действиям в нескольких точках фронта. Украинские военные сообщают, что не хватает артиллерийских снарядов, которые обычно получали от США.

Напоминаем, в начале февраля президент Франции заявил, что страны Западной Европы, которые являются членами НАТО, могут отправить своих военных в Украину. Ряд европейских стран, например, Польша и Литва, поддержали предложение. Зато в Германии заверили, что никогда такого не сделают.