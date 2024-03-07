Подход Берлина к оказанию помощи Украине отображается немецким выражением: "слишком много, чтобы умереть, слишком мало, чтобы выжить".

Немецкий канцлер Олаф Шольц, вероятно, хочет, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом сообщило издание Politico.

В Западной Германии считают, что секретом отношений с Россией является общение через диалог. Издание отметило, что нежелание Шольца идти ва-банк для Украины и передавать дальнобойные ракеты Taurus свидетельствует о том, что его конечной целью является то, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры раньше, чем позже.

"В этом отношении немцам на руку играет отказ республиканцев в Конгрессе США продвигать очередной пакет помощи Украине", — говорится в сообщении.

Кроме этого, рейтинг Шольца является самым низким в истории для канцлера. Однако единственная сфера, в которой Олаф Шольц имеет хороший рейтинг среди немцев — это его отношение к Украине. В частности, согласно вопросу, около 20% немцев считают, что их страна должна делать больше для военной помощи Украине, тогда как 40% убеждены, что Берлин прислал достаточное количество оружия, еще 40% думают, что "это зашло слишком далеко".

Журналисты рассказали, что подход Германии по предоставлению Украине помощи отображается выражением: "слишком много, чтобы умереть, слишком мало, чтобы выжить". Сейчас Берлин предоставил военную помощь Киеву на сумму около 17,7 миллиарда евро.

Напомним, 3 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что чем позже начнутся переговоры Украины и России, тем хуже будет Киеву. По его словам, в последние месяцы успех россиян на поле боя якобы "стал очевидным для всех".

4 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва сядет за стол переговоров только с новым украинским руководством. Он сообщил, что диалог возможен, только если Киев признает "новые реалии на земле".