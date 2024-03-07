"Рассматриваем другие возможности": у Байдена высказались о выделении помощи Украине

Советник администрации Джон Кирби подчеркнул, что Белый дом ищет альтернативные пути поддержки Киева, однако ни один из них не будет столь эффективным, как одобрение Конгрессом США запроса на дополнительное финансирование.

Белый дом рассматривает разные способы оказать Украине помощь в войне с Российской Федерацией, в то время как Конгресс США все еще не одобрил законопроект о дополнительном финансировании Киева. Об этом сказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности и спикер Пентагона Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".

"Конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину", — сказал Кирби.

Спикер отметил, что ни одно из упомянутых усилий не может стать полноценной альтернативой той помощи, которую может получить Украина при условии одобрения запроса на дополнительное финансирование.

"Мы всегда рассматриваем другие возможности, которые мы можем использовать. Но какими бы они ни были, они не будут столь же хороши", — заявил он.

По словам Кирби, на данный момент не существует какого-то "магического источника", который позволил бы обеспечить Киеву тот же объем финансирования, что и упомянутый законопроект. При этом он подчеркнул, что другие варианты поддержки также рассматриваются.

На вопрос о том, верит ли он в то, что запрос на дополнительное финансирование может быть одобрен, Кирби ответил, что это будет зависеть от спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

"Мы знаем, и спикер Джонсон знает: если он вынесет это на голосование, законопроект получит одобрение. Есть достаточная двухпартийная поддержка в обеих партиях. Здесь нет вопросов. Настоящий вопрос: вынесет ли он это на голосование?", — заключил Кирби.

Напомним, по данным СМИ от 7 марта, администрация президента США Джо Байдена "взвешивает" возможность привлечь около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания помощи Украине.

Ранее, 6 марта, американские журналисты сообщали, что на Авдеевском направлении Донецкой области ВСУ не хватает снарядов, в результате чего бойцы не знают, что может произойти, если Украина не получит военную помощь.