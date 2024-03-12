"Демократический процесс": Карслон назвал "законной" оккупацию Крыма в 2014 году (видео)

Американский журналист повторил пропагандистский тезис и заявил, что якобы 90% русскоязычного населения полуострова захотели стать частью России.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что, по его мнению, присоединение Крыма к России было решением, поддержанным населением полуострова. Об этом стало известно из его интервью с телеведущим Крисом Куомо.

Карлсон подчеркнул, что на "референдуме", который прошел в 2014 году в Крыму, 90% русскоязычного населения полуострова якобы выразили желание присоединиться к России.

"Я бы сказал, это демократический процесс", — сказал журналист.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у Владимира Путина, раскритиковал его позицию относительно "денацификации" Украины. Он назвал "объяснение" лидера страны-агрессора "самой тупой вещью, которую когда-либо слышал".

Ранее Владимир Путин заявлял, что ожидал другого от интервью. Президент РФ признался, что хотел "острых вопросов", чтобы это придало разговору "определенной специфики".

В Кремле ответили на критику журналиста Такера Карлсона относительно высказываний президента РФ Владимира Путина во время интервью.

Отметим, что миллиардер Илон Маск высмеял интервью Путина Такеру Карлсону. Известный предприниматель поделился картинкой, которая в насмешливой форме показывает ответ Путина на вопрос о причинах вторжения российских войск в Украину.