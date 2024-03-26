15 лет за присвоение госфункций: законопроект Безуглой и Третьяковой отозвали из Рады

По мнению нардепов от фракции "Слуга народа", нормы в предлагаемом законопроекте должны распространяться даже на представление Украины с помощью переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и т. п.

Неделю назад, 20 марта, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности получил на рассмотрение законопроект, который был инициирован двумя народными депутатами от фракции "Слуга народа" и зарегистрирован под №11104. Карточка законопроекта размещена на веб-портале парламента.

Однако инициатива Марьяны Безуглой и Галины Третьяковой сразу возмутила общественность, из-за чего авторы документа были вынуждены отозвать его на доработку, о чем Третьякова сообщила в собственном Facebook.

Суть законопроекта

Законопроект предлагал внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за присвоение государственных функций, что, по мнению обеих парламентариев, должен был стать украинской альтернативой "Акта Логана" — действующего до сих пор федерального закона США, принятого в 1799 году.

В документе предлагается привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества в случае, если гражданин Украины присвоил государственные функции, в частности представил Украину на:

международных мероприятиях;

перед уполномоченными лицами;

агентами иностранных государств;

представителями международных организаций.

Кроме того, нормы в предлагаемом законопроекте касаются представления Украины с помощью переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, других форм общения без предоставления на то полномочий и согласований в определенном законом порядке.

Те же деяния, совершенные в условиях военного положения, нардепы предложили наказывать лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Реакция общественности

Правозащитница Александра Матвийчук заявила в собственном Facebook, что этим документом власть стремится регулировать деятельность людей, которые "адвокатируют интересы страны и защиту людей на международной арене".

"Сначала отблагодарили волонтеров за "присвоение государственных функций" и затыкание дыр, где уполномоченные органы не справлялись, и ввели безумное регулирование волонтерской работы. Затем ввели государственный контроль за общественными организациями, которые занимаются реформами на национальном и местном уровнях, и приняли закон о лоббировании, который в странах ЕС построен как механизм прозрачности, а не контроля. А теперь на очереди люди, которые адвокатируют интересы страны и защиту людей на международной арене "без полномочий и согласований", — написала Матвийчук.

Нардеп Виталий Безгин также написал в Facebook, что является дикостью запрещать гражданам Украины представлять Украину на международных мероприятиях, еще и угрожать лишением свободы за это.

"Нам нужна здоровая консолидация всех ветвей власти и гражданского общества на международной арене, чтобы оказать достойное дипломатическое сопротивление агрессору! One voice policy достигается не путем запретов!" — подчеркнул парламентарий и призвал авторов отозвать проект закона.

Законодательную инициативу Безуглой и Третьяковой заметили даже в ЕС. Так, депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон написала, что она надеялась иметь в Украине дело с более взрослыми коллегами. И подчеркнула, что такие инициативы не очень помогут, "если вы начинаете законодательно откровенно дискредитировать и ограничивать работу общественных организаций в Украине".

Комментарии Безуглой и Третьяковой

Обе народных депутатки прокомментировали появление законопроекта №11104 на страницах Facebook.

В частности, Галина Третьякова объяснила, что указанный документ корреспондируется с законопроектом №11103 о "специальных миссиях", авторами которого являются те же лица, то есть Безуглая и Третьякова. Она напомнила, что Украина подписала "Конвенцию о специальных миссиях" и имеет в Конституции статью 13. Согласно этим документам, представлять государство за рубежом имеют право только президент, премьер-министр и глава МИД.

Марьяна Безуглая, со своей стороны, ссылается на аналогичные законы в США. В частности, приводит пример уже упомянутого "Закона Логана". Этот закон приняли в США после того, как сенатор Логан самовольно решал некоторые политические вопросы во Франции. После этого его применяли пять раз за всю историю. Еще один аргумент касается деятельности запрещенной партии ОПЗЖ, члены которой ездили в Москву.

Напомним, Фокус писал, что народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова собиралась зарегистрировать два торговых знака — "Некачественные дети" и "Качественные дети".

Кроме того, Третьякова стала инициатором законопроекта, которым стремилась обязать все домохозяйства декларировать доходы.

В свою очередь, Марьяна Безуглая отличилась предложением о том, чтобы граждане могут "откупиться" от призыва.