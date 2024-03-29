"В заложниках миллионы людей": жизнь украинцев зависит от верного Трампу Джонсона, — CNN

Американская помощь Украине является "заложником" спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который является "одним из самых мощных союзников" президента России Владимира Путина.

Для защиты от атак Вооруженных сил Российской Федерации Украине нужны средства противовоздушной обороны, которые зависят от помощи США. Об этом сообщило издание CNN.

Издание отметило, что американская помощь Украине сейчас является "заложником" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который является "одним из самых мощных союзников" президента РФ Владимира Путина.

В СМИ отметили, что Киев имеет лучшую противовоздушную оборону в Украине, однако государство не имеет ресурсов для того, чтобы таким образом защитить другие города.

По словам председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, Украина нуждается в помощи США, однако она не поступила, тогда как боеприпасы к средствам ПВО заканчиваются.

"Майк Джонсон, верный Дональду Трампу, который восхвалял Путина, держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине", — говорится в сообщении.

Издание отметило, что украинцы знают, что их жизни зависят от того, вынесет ли Майк Джонсон дополнительный законопроект о национальной безопасности на рассмотрение Палаты.

Напомним, 21 марта в СМИ рассказали, что НАТО может взять на себя ответственность за обеспечение военной помощи для Украины. По словам журналистов, в штаб-квартире Альянса шли дискуссии, чтобы взять часть помощи Украине от Минобороны США и передать НАТО.

26 марта в СМИ сообщили, что выделенный в марте пакет помощи от США на 300 миллионов долларов был использован еще в ноябре 2023 года. Журналисты отметили, что сейчас средства недоступны к использованию.