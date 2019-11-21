Руис рассказал, как будет драться в реванше с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис накануне предстоящего реванша против британской суперзвезды Энтони Джошуа поделился своими планами на бой. Об этом передает BoxingNews24.

Судя по всему мексиканец чувствует себя уверенно и намерен доказать, что его сенсационная победа над Джошуа в их первом бою не была случайной.

"Если Джошуа захочет устроить размен ударами, то мне это будет только на руку. Я люблю боксировать. Такой уж я боец. Я не теряюсь в таких случаях и пытаюсь сломать соперника быстрее, чем он начнет передвигаться по всему рингу и пристреливаться ко мне", – сказал Руис.

Он добавил, что тренеры поставили перед ним задачу психологически сломать соперника.

"Я думаю, что нам необходимо придерживаться плана на бой, который мы разрабатываем в зале... Уверен, что Джошуа будет активно передвигаться и наносить удары. Мне же необходимо оказать на него давление, работать по корпусу и сломать его, прежде всего, психологически" – сказал Руис.

Реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На кону стоят чемпионские титулы в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF и IBO.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, недавно перешедший в супертяжелый дивизион, украинский боксер Александр Усик заявил, что Энди Руис напоминает "кругленький пузырь", но он очень пластичный и взрывной.