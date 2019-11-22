Наказание “Динамо” по "делу Тайсона" отложили из-за апелляции

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ о наказании киевского "Динамо" из-за инцидента с проявлением расизма к игроку "Шахтера" Тайсону в поединке 14-го тура чемпионата Украины отложено из-за апелляции.

Об этом сообщает Sport.ua.

“В четверг стало известно о наказании для “Динамо” в виде одного матча УПЛ без зрителей, однако ближайший поединок с “Мариуполем” команда проведет с болельщиками. Клуб подает апелляцию на решение КДК УАФ, поэтому наказание пока отложено”, – говорится в сообщении.

На официальном сайте клуб продолжает продажу билетов и приглашает болельщиков на ближайший матч с "Мариуполем".

Следующий домашний матч УПЛ у киевлян против "Зари".

Как ранее сообщал Фокус:

ФК "Шахтер" осудил факт проявления болельщиками расизма в матче с киевским "Динамо" 10 ноября.

Капитан донецкого "Шахтера", бразильский полузащитник Тайсон после произошедшего инцидента раздумывал о том, чтобы покинуть Украину и вернуться на родину.

21 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской федерации футбола рассмотрел эпизод матча 14-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", в котором капитан "горняков", бразильский полузащитник Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков киевского клуба. Согласно решению КДК, киевское "Динамо" проведет один домашний матч премьер-лиги без зрителей и заплатит штраф в размере 500 000 гривен.