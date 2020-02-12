Усик опроверг информацию о травме

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, недавно перешедший в супертяжелый дивизион, украинский боксер Александр Усик опроверг информацию о том, что у него есть повреждение.

Об этом сообщает iSport.

Ранее в СМИ появились сообщения, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) переносится из-за травмы украинца.

"Мне показали фото, там где сказано, что поединок отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все Слава Богу – никаких повреждений нет, все отлично. Так что те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют... продолжали дальше радоваться, – сказал украинский спортсмен.

Он заявил, что был на приеме у врача, но проводил с ним так называемое "техобслуживание".

"Все хорошо, у нас очень большое обширное ТО. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание с нашим доктором", – отметил боксер.

Напомним, ранее промоутер украинского боксера Эдди Хирн заявил, что поединок украинца Александра Усика и Дерека Чисоры может состояться 28 марта на арене O2 в Лондоне.

По словам британского промоутера, в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.