Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ, – СМИ

УЕФА рассматривает варианты приостановки розыгрышей Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, возможен вариант, при котором матчи еврокубков остановят на этапе 1/4 финала, игры которого должны пройти в апреле.

Ранее было принято решение провести несколько матчей обоих турниров без зрителей. В частности, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером", который запланирован на 12 марта, пройдет при пустых трибунах.

Ранее также стало известно, что матчи Украины со сборными Польши и Франции пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

А знаменитый итальянский "Милан" пожертвовал 250 тыс. евро на борьбу с коронавирусом, одна из самых крупных вспышек которого зафиксирована в Италии.

Как ранее сообщал Фокус:

Союз европейских футбольных ассоциаций не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.