Коронавирусом заболели шесть человек из футбольной команды Барселоны

В футбольном клубе "Эспаньол" из Барселоны сообщили о шести случаях заражения короновирусом у футболистов и представителей тренерского штаба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Имена, инфицированных вирусом Covid-19, не уточняются.

У всех заболевших проявляются легкие симптомы. При этом футболисты и тренеры следуют медицинским рекомендациям.

Ранее другой клуб Ла Лиги "Валенсия" проинформировала болельщиков на своем сайте, что 35% персонала первой команды, включая игроков, тренерский штаб и других сотрудников команды являются носителями Covid-19. Все зараженные в данный момент находятся в самоизоляции.

Напомним, в связи с коронавирусом в Украине временно прекращаются все футбольные соревнования. С 18 марта приостанавливаются розыгрыши УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги.

Как ранее сообщал Фокус: