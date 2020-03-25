В Беларуси решили продолжить чемпионат по футболу со зрителями на трибунах

Несмотря на пандемию коронавируса и приостановку футбольных чемпионатов практически во всех странах Европы, Белорусская федерация футбола (БФФ) приняла решение не останавливать национальный чемпионат, и даже допустить зрителей на трибуны.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

В организации считают, что в стране ситуация с коронавирусом не критическая, и прекращать футбольное первенство нет необходимости.

"Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство", – заявил пресс-секретарь БФФ Александр Алейник.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на то, что в Беларуси заразились коронавирусом 81 человек, 22 из них уже поправились.

В отношении продолжения чемпионата Алейник особо подчеркнул, что "на большой видеоконференции УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям".

Напомним, с 18 марта в Украине остановлены все футбольные соревнования. Помимо Белоруси, в Европе осталась еще одна страна, в которой играются поединки футбольного чемпионата – это турецкая Суперлига. Правда, все матчи играются при пустых трибунах.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".