Фантастика среди нас. 5 инноваций, которые меняют облик современных городов

По прогнозам ООН, к 2050-му году 70% населения Земли будет жить в городах. Какой будет эта жизнь? Возможно, к этому времени горожане будут пользоваться спутниковым интернетом Илона Маска и летать на воздушных такси Lilium или Airbus. Звучит, как фантастика. Но инновации, которые могут показаться плодом фантазии, входят в жизнь человека быстрее, чем может показаться. Жители городов, речь о которых пойдет ниже, уже сегодня могут убедиться в этом на собственном опыте.

Автономные грузовики – Йенчепинг (Швеция)

Когда инженеры Google только начинали тестировать свои беспилотные автомобили, им удавалось скрывать, что те едут сами по себе. У их коллег из Einride такой номер не прошел. Шведская компания разработала грузовик, у которого не то что руля, а даже кабины нет. Теперь он ездит по дорогам шведского города Йенчепинг, наверняка, вызывая удивленные взгляды местных жителей.

И это отнюдь не тестовые заезды. Детище Einride работает на логистическую компанию DB Schenker, доставляя для нее грузы. Грузовик, получивший название T-pod, способен передвигаться самостоятельно, хотя оператор-человек может следить за ним удаленно. Einride утверждает, что одному такому оператору по силам контролировать действия 10 машин.

Пока T-pod не разрешают быстро ездить и не выпускают за пределы одного маршрута, но всему свое время. А между тем популяция автономных грузовиков продолжит расти. У Einride уже есть заказы от Lidl, Svenska Retursystem и других компаний. Согласно планам, к концу 2020-го флот T-pod должен насчитывать уже 200 работающих машин.

Автономное метро – Сидней (Австралия)

Как бы удивительно это ни звучало, но до мая прошлого года в Австралии не существовало полноценного метрополитена, было лишь несколько отдельных подземных станций. Поэтому для открытия первой ветки австралийцы приберегли нечто особенное. На 36-километровый путь, проложенный в Сиднее, они запустили автономные поезда французской фирмы Alstom.

Автономный поезд метро

Они не только самостоятельно передвигаются, но и сами открывают двери, если фиксируют приближение человека. Ложку дегтя добавляло лишь то, что дебют новинки оказался не самым удачным. В первые же дни эксплуатации движение поездов несколько раз нарушалось по разным причинам: то электричество выключится, то пожарная сигнализация даст ложную тревогу, то "умные" двери заклинит. Что ж, даже в мире хай-тека первый блин может быть комом.

Бионические сады – Лондон (Великобритания)

А пока австралийцы и шведы автоматизируют транспорт, британцы направляют техническую мысль в иное русло. Они хотят своими инновациями улучшить экологию. Стартап Arborea и Имперский колледж Лондона взялся за очищение воздуха в британской столице. Для одного из крупнейших мегаполисов мира загазованность – явно заметная проблема.

Бионические насаждения Лондона

Arborea разработала систему, позволяющую культивировать микроскопические растения (например, фитопланктон) в сооружениях, напоминающих солнечные панели. Располагаясь на крышах домов или на земле, эти конструкции вытягивают из воздуха СО2 и производят кислород. Подобная установка обладает эффективностью сотни деревьев, занимая площадь, необходимую всего для одного. И это еще не все. Система Arborea не только чистит воздух, но и производит растительный белок.

В конце апреля прошлого года первый образец системы был установлен в одном из кампусов Имперского колледжа Лондона. Пока этого явно недостаточно, чтобы полностью очистить воздух в британской столице, но технология имеет все шансы прижиться. Ведь городские власти уже несколько лет борются с выбросами СО2, увеличивая площади зеленых насаждений. Система Arborea вполне может составить им компанию.

Экокапсулы для воды – Лондон (Великобритания)

Лондонский марафон – грандиозное мероприятие, которое ежегодно привлекает десятки тысяч бегунов. Порой даже граница космического пространства не может удержать их от участия. Вот только этот ивент не лишен негативной стороны. После него остаются сотни тысяч пластиковых бутылок из-под воды. В прошлом году организаторы марафона решили немного его "озеленить".

Экологические питьевые капсулы Ooho Water

Наряду с традиционными пластиковыми бутылками они предоставляли бегунам экологичные капсулы Ooho Water с электролитическим напитком. Эти капсулы изготавливаются из бурых водорослей, так что после использования их можно спокойно выбрасывать, поскольку они полностью разлагаются за 6 недель. А при желании их можно даже употреблять пищу.

Отказаться от пластиковых бутылок полностью не удалось, но благодаря экологичным питьевым капсулам на марафоне их оказалось на 200 тысяч меньше.

Салат от робо-фермеров – Сан-Карлос (США)

Пока у нас нет роботов в том виде, в котором их представляют научные фантасты, но эта технология постепенно входит в жизнь человека. Это могут подтвердить жители города Сан-Карлос в штате Калифорния, где один из местных магазинов продает зелень, выращенную роботами.

Робот-фермер из Iron Ox

Поставщиком продуктов выступила гидропонная ферма Iron Ox. Значительную часть работ на ней выполняют руки-манипуляторы и колесные роботы-носильщики, а управляет ими (и заодно следит за температурой и влажностью) компьютерный алгоритм.

Робо-фермеры Iron Ox выращивают красный щавель, салат-латук и базилик, и стоят они дороже аналогичных продуктов от фермеров из плоти и крови. Однако эксперты утверждают, что зелень, выращенная машинами, вполне может найти место на рынке в качестве экзотического, нишевого товара.