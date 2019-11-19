Астрономы бьют тревогу: спутники Маска мешают изучать космос
В понедельник, 18 ноября, астрономы не смогли получить изображения двух галактик рядом с Млечным путем из-за вереницы интернет-спутников Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Forbes.
По словам двух астрономов, они пытались исследовать объекты в далеком космосе с помощью телескопа в Чили.
"Мы собирались провести наблюдения во второй половине ночи и увидели все эти светящиеся полосы, которые оказались спутниками Starlink", – говорит ученый из исследовательского университета Нортуэстерн Клифф Джонсон.
Джонсон является частью команды, изучающей галактики, в которых преобладает темная материя. Недавней ночью команда сделала около 40 снимков ночного неба, нацеливаясь на маленькие Магеллановы Облака, две карликовых галактики рядом с Млечным путем.
"Огромное количество спутников Starlink пересекло небо, из них 19 объектов сильно повлияли на снимки. Поезд из спутников проходил более 5 минут! Это не круто", – добавила соавтор исследования Клара Мартинес-Васкес.
Компания Маска SpaceX планирует запустить всего 42 тыс. интернет-спутников. Первые 120 спутников вращаются на высоте 280 км, но в будущем их рабочая высота составит 550 км. Несмотря на это, объекты будут видны из биноклей и телескопов. По словам астрономов, для изучения космоса необходимо темное небо, а растущее количество спутников создаст еще больше точек искусственного света.
"Они (спутники, – ред.) достаточно велики, чтобы отражать большое количество солнечного света", – заявил исследователь из Нидерландского института радиоастрономии Сиз Басса.
Ученые также разъясняют, что глубокой ночью спутники Маска невидны, так как находятся в тени Земли. Но в предрассветное время, лучшие часы для астрономических исследований, объекты становятся слишком яркими в лучах восходящего солнца.
"Именно тогда, когда вы надеетесь получить данные, небо пересекает вереница ярких спутников. Вы тратите драгоценное время, ожидая пока они пролетят мимо", – подытожил Джонсон.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 мая в 05:30 по киевскому времени SpaceX запустила первые 60 спутников Starlink. Компания SpaceX с третьей попытки успешно запустила на околоземную орбиту часть спутников.
- Позже на Земле наблюдали за тем, как вереница спутников Маска пересекает ночное небо. Их заснял фотограф Марко Лангбрук в Лейдене (Нидерланды) всего через день после запуска.
- Также сообщалось, что интернет-спутник SpaceX чуть не столкнулся с космической метеостанцией. Аварию предотвратило Европейское космическое агентство, SpaceX принять меры отказалась.
- Уже в октябре Илон Маск написал в Twitter с помощью спутникового интернета Starlink. Он сперва объяснил, что попытается воспользоваться спутниковым интернетом для того, чтобы твитнуть, а позже написал: "Вау, это сработало!".
- А 12 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, попутно установив рекорд. На орбиту было выведено еще 60 спутников Starlink.