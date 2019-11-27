Эволюция пикапа Cybertruck. Lego посмеялась над футуристическим пикапом Маска

Компания Lego Australia представила свой вариант недавно презентованного Илоном Маском пикапа Cybertruck. Об этом сообщила компания в Facebook.

Так, компания выставила в соцсети фото своего кирпичина на четырех колесах, заявив, что именно таким видит будущее футуристического пикапа.

"Эволюция пикапа уже здесь. Гарантированная ударопрочность", – говорится в подписи к фото, намекая на разбившиеся стекла во время презентации Cybertruck.

Еще один скандал, связанный с Cybertruck, разгорелся после того, как Илон Маск решил показать мощность своего пикапа, использовав при этом Ford F-150.

Глава компании Tesla поделился видео, на котором между двумя автомобилями натянули трос. После старта Cybertruck и Ford F-150 начали ехать в разные стороны. Так, Cybertruck за несколько секунд удалось одержать верх в перетягивании каната и потащить Ford F-150 за собой.

Позже Маска обвинили в том, что соревнование было не честным. Высказался по этому поводу даже известный ученый Нил Деграсс Тайсон, который сообщил, что электромобили имеют преимущество над ДВС-моделями в перетягивании каната, потому что как правило обладают большим весом, оказывают более сильное давление на колеса, а значит и обладают лучшим сцеплением с дорогой.

"Мы все любим крутящий момент. Но высокий крутящий момент просто раскручивает шину на месте, если не хватает веса для обеспечения тяги. Полностью загрузите F150, обеспечивая наибольшее сцепление с задними колесами, затем попытайтесь вытащить его вверх по склону. В остальном я согласен: выигрывает как максимальный, так и максимальный крутящий момент", – написал ученый.

В споре также поучаствовал и Ford. Пресс-секретарь компании сообщил, что лидеру американского рынка пикапов "нечего доказывать" производителю, который только выходит в данный сегмент.

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