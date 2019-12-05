Британцы планируют к 2060 году посадить 500 миллиардов деревьев с помощью дронов

Британская компания Dendra планирует высадить 500 млрд деревьев в 2060 года, используя искусственный интеллект и дроны. Об этом сообщает The European Sting.

В компании утверждают, что дроны могут высаживать 120 семян в минуту. Так, по предварительным подсчетам, один дрон сможет сажать по два дерева в секунду.

По оценкам Dendra, потребуется всего 400 команд, которые будут состоять из двух операторов дронов. На каждую команду будет выделяться по 10 дронов, чтобы сажать 10 млрд деревьев в год.

Основной целью компании является высадка 500 млрд деревьев в 2060 году, зачастую в труднодоступных местах.

"Задача, над которой мы работаем, сложная. С нашей командой инженеров, ученых и операторов дронов мы решили использовать автоматизацию и искусственный интелект для посадки миллиардов деревьев", – заявила генеральный директор Dendra Systems Сьюзен Грэм.

По словам разработчиков, зоны высадки семян будут идентифицироваться с использованием данных со спутников и тех, что соберут дроны. Они будут поднимать в небо специальные семенные коробочки, содержащие проросшие семена и питательные вещества.

Оказавшись в нужном месте, дроны будут использовать сжатый воздух, чтобы "выстреливать" семенами в почву. Dendra считает, что эта технология позволит правительствам восстановить леса в 150 раз быстрее и в 10 раз дешевле, чем высадка саженцев вручную.

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