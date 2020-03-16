Все свитки Мертвого моря из Музея Библии оказались современными подделками
В Вашингтоне в Музее Библии все имеющиеся 16 фрагментов свитков Мертвого моря оказались современной подделкой. Об этом сообщает Cnet.
Фрагменты до теперешнего времени выставлялись в музее как "одно из самых важных археологических открытий 20-го века". Свитки были впервые обнаружены в 1940-х годах, спрятанными в пещера недалеко от Иерусалима. Артефакты возрастом 2 тыс. лет считаются одними из самых древних рукописей Библии.
Ранее музей уже выяснил, что некоторые части его коллекции были подделкой. Он исключил эти экспонаты из экспозиции в 2018 году, а затем привлек специалистов по подделкам из Art Fraud Insights для проверки остальной части коллекции.
"После исчерпывающего анализа всех результатов визуализации и научного исследования становится очевидным, что ни один из текстовых фрагментов в коллекции свитков Мертвого моря Музея Библии не является подлинным. Более того, каждый из них обладает характеристиками, свидетельствующими о преднамеренной подделке документов, созданных в 20 веке с целью имитации подлинных фрагментов", – заявила основательница Art Fraud Insights Колетт Лолл.
По словам исследователей, поддельные фрагменты в основном были написаны на древних кусочках кожи, покрытых клеем из кожи животных, что придало им внешний вид подлинных свитков.
Отмечается, что исследование не подвергает сомнению подлинность свитков Мертвого моря, размещенных в Храме книги в Иерусалиме. Эта коллекция включает в себя первые свитки, найденные в 1947 году.
Коллекция Музея Библии включает в себя образцы, поступившие на рынок начиная с 2002 года.
В музее надеются, что дальнейшие исследования помогут найти автора столь изощренных подделок.
Как ранее сообщал Фокус:
- Профессора Оксфордского университета обвиняют в продаже фрагмента из Евангелия от Марка. Древние библейские фрагменты предположительно были проданы американской компании.
- Возле Галилейского моря найдена мозаика с "чудом Иисуса". Древняя церковь была разрушена много столетий назад.
- Также археологи нашли доказательства события, описанного в Библии. Ученые нашли доказательства вавилонской осады Иерусалима.