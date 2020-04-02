Китайские ученые: коты могут заражать друг друга коронавирусом

Коронавирус пришел к нам из животного мира, и теперь исследователей интересует, как недуг влияет на братьев наших меньших. Ученые из Института ветеринарных исследований Харбина выяснили, что коты весьма уязвимы перед COVID-19 и способны передавать заболевание друг другу. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе исследования 5 животных были заражены коронавирусом, после чего трех из них посадили в клетки рядом со здоровыми котами. Один из здоровых котов заразился, вероятно, воздушно-капельным путем. Позднее результаты эксперимента были повторены с другой группой котов.

Китайские ученые проверили воздействие коронавируса и на других животных. Кроме котов уязвимость перед ним обнаружили хорьки. А вот собаки, свиньи, утки и куры, похоже, к инфекции устойчивы.

Исследователям не удалось обнаружить доказательств того, что коты могут передавать коронавирус людям. Однако они подчеркивают, что результаты их изысканий показывают: в условиях нынешний пандемии к условиям содержания животных тоже следует относиться внимательно, чтобы не давать заболеванию дополнительных возможностей для распространения.

"Людям следует предпринимать стандартные меры предосторожности, мыть руки, когда они контактируют со своими домашними животными и избегать тесного контакта, особенно, если у хозяев уже есть COVID-19. Кроме того, исследование не говорит ничего о том, как вирус у кота может или не может заразить человека", - говорит профессор Эрик Февре из Университета Ливерпуля, который не принимал участия в исследовании, комментируя работу китайских коллег.

Следует отметить, что исследование пока не проходило экспертное рецензирование.

Зато подоспело оно весьма своевременно. Только на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что жительница Бельгии заразила коронавирусом свою кошку.

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