В Норвегии начали операцию по спасению погребенного корабля викингов

Норвежское правительство выделило полтора миллиона долларов на спасение корабля викингов, в котором погребли тела правителей около тысячи лет назад. Бесценную дубовую ладью начинает разрушать грибок. Об этом пишет Daily Mail.

Погребальную ладью, похороненную в кургане неподалеку от города Халден на юге Норвегии, нашли в 2018 году с помощью радара. Археологи уже тогда начали добиваться извлечения корабля из земли и его консервации. Ведь это первое за последние сто лет найденное подобное захоронение.

Однако дубовая ладья пролежала в кургане более тысячи лет и могла еще пролежать там некоторое время, пока последние анализы не показали, что древесина начала портиться из-за грибка и ученым придется ускориться, если они хотят спасти артефакт.

Археологи уверены, что в ладье были погребены тела правителей – мужа и жены, или же кого-то из влиятельных вождей прошлого. Достоверно станет известно, когда раскопки завершаться. А начнутся они не раньше июня.

Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в Норвежском институте исследований культурного наследия (NIKU), возглавляет проект. И отмечает, что, хоть викинги и хоронили своих вождей в ладьях, за последнее время было найдено только три таких захоронения: в 1868, 1880 и 1904 годах.

Раскопки в 1904 году

Также исследования показали, что рядом с ладьей есть еще несколько захоронений, только пока неизвестно, столь же древних, или более современных.

Как ранее писал Фокус:

В пещере во Франции был найден фрагмент нити, созданной 50 тыс. лет назад неандертальцами. По словам ученых, находка может говорить о том, что неандертальцы знали, как скручивать волокна вместе, чтобы делать шнуры, или даже веревки, одежду, сумки и сети. "Ничего нельзя сделать без этого начального шага. Скрученные волокна – основополагающая технология", – говорит ученый из Кеньон-колледж в Гамбье Брюс Харди.