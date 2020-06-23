Virgin Galactic будет готовить для NASA космических туристов

О соглашении сообщила Virgin Galactic на своем сайте. Для частных астронавтов она уже разработала специальную программу, позволяющую испытать состояние невесомости на космолете. Пуски будут осуществляться с частного космодрома в Нью-Мексико. По мнению гендиректора Virgin Galactic Джорджа Уайтсайдса, программа частных полетов к МКС поможет создать новый рынок для космической экономики.

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NASA рассчитывает, что такие полеты будут использоваться для научных и технологических исследований и разработок, а также для коммерческой деятельности.

Акции Virgin Galactic выросли на 14% после объявления о партнерстве с NASA. В октябре прошлого года компания вышла на IPO, хотя большая часть ее акций по-прежнему принадлежит ее основателю Ричарду Брэнсону. В мае стало известно, что на фоне убытков и сложностей из-за пандемии COVID-19 Брэнсон решил продать около 22% акций Virgin Galactic.

Напомним, 31 мая 2020 г. частная космическая компания SpaceX Илона Маска доставила на МКС на космическом корабле Crew Dragon двух астронавтов.

Как ранее сообщал Фокус: