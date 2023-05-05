Китайский аппарат сделал полную карту Марса: известна окончательная судьба марсохода КНР (видео)

Новые изображения поверхности Красной планеты китайские ученые будут использовать для планирования своих будущих миссий.

Представители Национального космического управления Китая и Китайской академией наук представили серию новых изображений всей поверхности Марса, которые сделал орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1", пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В Китае показали новое достижение своего первого аппарата, полетевшего к другой планете. "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту вокруг Марса в феврале 2021 года и за это время предоставил ученым немало важных научных данных. Но китайские ученые показали результаты его работы за период между ноябрем 2021 года и июлем 2022 года. За это время космический аппарат облетел Марс 284 раза и сделал 14 757 изображений поверхности планеты.

Представители Национального космического управления Китая и Китайской академией наук представили серию новых изображений всей поверхности Марса Фото: CNSA

Все эти изображения были обработаны и из них составили общую карту Марса, которая представляет собой проекцию сферы на плоской поверхности. Собственно, так же создаются и карты Земли. Эта глобальная карта Марса имеет разрешение 76 метров на пиксель.

Все эти изображения были обработаны и из них составили общую карту Марса Фото: CNSA

По словам главного конструктора китайских космических аппаратов, исследующих Марс, Чжан Жунцяо, "Тяньвэнь-1" прислал очень подробные цветные изображения Красной планеты, с помощью которых удалось создать очень качественную полную базовую карту Марса. Эту карту китайские ученые планируют использовать для разработки своих следующих миссий на эту планету, а также собираются поделится данными с другими странами.

В 2030 году Китай планирует отправить на Марс космические аппараты, которые соберут и доставят на Землю образцы местной породы и как раз изображения "Тяньвэнь-1" помогут определить самое лучшее место для посадки.

"Тяньвэнь-1" прислал очень подробные цветные изображения Красной планеты Фото: CNSA

Во время презентации масштабной карты Марса Чжан Жунцяо также предоставил новую информацию о судьбе китайского марсохода Zhurong, который с декабря прошлого года остается в спящем режиме. Как в прошлый раз, а Фокус уже об этом писал, китайский ученый снова сообщил, что аппарат покрыт очень большим слоем пыли и не может получить достаточно солнечной энергии, чтобы выйти из спящего режима. По словам Чжан Жунцяо, скорее всего это означает, что марсоход уже никогда не возобновит свою работу на Марсе.

Кстати, китайские ученые дали названия 22 географическим объектам на Красной планете, расположенным недалеко от места посадки марсохода Zhurong. Эти названия уже приняты к использованию международным научным сообществом.

Долгая спячка китайского марсохода

Китайский марсоход Zhurong Фото: CNSA

Как уже писал Фокус, в мае 2022 прошлого года этот космический аппарат перешел в спящий режим. Он это сделал для того, чтобы пережить суровую марсианскую зиму, когда количество солнечной энергии резко уменьшается. Также зимы на Марсе знамениты своими сильными пылевыми бурями, которые могут значительно навредить любому аппарату, исследующему планету.

После того, как марсоход не вышел на связь с Землей в декабре, когда он должен был выйти из спящего режима, в течение долгого времени китайские ученые пытались узнать, что произошло, как уже писал Фокус.

И только в конце апреля, Китай признал, что солнечные панели марсохода покрылись большим слоем марсианской пыли и это стало причиной того, что он не смог выйти из спящего режима и прислать сигнал на Землю, как уже писал Фокус.

В то же время уже 10 лет на Марсе работает марсоход NASA Curiosity и недавно ученые отправили ему важное обновление программного обеспечения. Теперь марсоход станет лучше обрабатывать информацию и двигаться быстрее, как уже писал Фокус.