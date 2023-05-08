Почти 2 млн лет назад. Ученые обнаружили, когда впервые появился рак у человека
Рак может показаться современной болезнью, но он поражает людей на протяжении многих веков. Первым случаем считается рак в кости большого пальца ноги древнего родственника человека.
Ученые обнаружили многочисленные доисторические останки людей, указывающих на наличие рака. Кроме этого, исследователи обнаружили первые упоминания об этом смертельном заболевании в древних письменных источниках, пишет Live Science.
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Считается, что первые свидетельства о раке 1,7 миллиона лет. Этот человек, болевший им, вероятно, принадлежавший к виду Paranthropus robustus или Homo ergaster, жил со злокачественной опухолью в кости левого пальца ноги.
Археологи обнаружили останки в пещере Сварткранса, известняковом месторождении в Южной Африке. Там находится самая большая концентрация скелетов древних людей и их близких родственников.
Когда исследователи сравнили снимки компьютерной томографии (КТ) окаменевшей кости пальца ноги с изображениями современных случаев остеосаркомы, агрессивной формы рака, которая начинается в формирующих кости клетках, они сразу распознали характерный вид остеосаркомы, похожую на цветную капусту.
На сегодня остеосаркома очень распространенный вид рака костей у людей, который может возникнуть в любом возрасте, хотя чаще всего наблюдается у детей, подростков и молодых людей. Однако хотя возраст этого доисторического человека неизвестен, похоже, что он был взрослым, говорят исследователи.
Вполне понятно, что самый древний известный случай рака обнаружили в кости, поскольку органы, кожа и другие мягкие ткани подвержены распаду гораздо больше костей.
Однако даже если рак присутствует в окаменелости, его не так просто заметить невооруженным глазом, а потому важны дальнейшие детальные исследования.
Древнейшие упоминания о раке
В 3000 году до нашей эры Имхотеп — древнеегипетский математик, врач и архитектор — написал то, что стало известным как "Папирус Эдвина Смита", учебник о телесных травмах и хирургических процедурах. В тексте он подробно описал 48 медицинских случаев, в том числе несколько случаев рака молочной железы.
Рукопись написана иератическим письмом, которое использовалось в Древнем Египте параллельно с иероглифическим письмом, особенно для светских документов административного, торгового, правового характера. Впоследствии его перевел американский археолог Джеймс Генри Брестед на английский язык.
Древний врач описал характеристики разных типов опухолей, в частности молочной железы. Кроме этого, он приводит несколько примеров лечения. К сожалению, в разделе "терапия" опухоли молочной железы он написал: "не существует".
Однако он отметил лучшие методы лечения других типов опухолей, которые включали создание мази из жира, меда и ворса.
Исследователи затрудняются ответить, как именно развивались эти случаи доисторического рака. Как и люди, которые жили до нас, мы все еще пытаемся выяснить, что это заболевание и как лучше его лечить.
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