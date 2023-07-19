Законная проблема. НЛО мешают тренировкам американских военных пилотов, заявили в Белом доме

Джон Кирби, заявил, что правительство США хочет "докопаться до сути" тайны НЛО.

Во время очередного общения с журналистами координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что НЛО оказывают влияние на подготовку американских военных пилотов. Он также сказал, что оставшиеся без ответа вопросы, связанные с НЛО, теперь следует рассматривать как "законную проблему", пишет Daily Mail.

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На брифинге в Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопросы касательно сообщений о появлении НЛО, заявил о том, что военные пилоты во время своих тренировочных полетов видят в воздухе некоторые явления и не всегда могут понять, что это такое. В данном случае такие явления могут повлиять на способность пилотов совершенствовать свои навыки.

Также Кирби подчеркнул, что Пентагон серьезно относится к проблеме НЛО, но он отказался комментировать заявления некоторых разоблачителей, в частности бывшего сотрудника Пентагона Дэвида Груша. Заявления бывшего офицера разведки привели к тому, что на 26 июля запланированы открытие слушания в Конгрессе по этому поводу.

Как уже писал Фокус, Груш считает, что правительство США скрывает существование секретной программы по изучению НЛО и свидетельства о потерпевших крушение космических кораблях инопланетян и найденных в них существ.

Также Фокус писал о том, что один из конгрессменов США также заявил о том, что он видел убедительные доказательства существования инопланетян и их космических кораблей.

Джона Кирби, заявил, что правительство США хочет "докопаться до сути" тайны НЛО Фото: National Geographic

По словам Кирби, Пентагон хочет лучше понять, что происходит в воздушном пространстве страны, где проходит обучение пилотов. ОН напомнил о том, что для изучения и анализа всех известных фактов наблюдения за НЛО был создан специальный отдел в Пентагоне. Этот отдел, напоминаем, называется Управление по анализу аномалий во всех средах и в официальных сообщениях сотрудники этой организации используют не термин НЛО, а термин неопознанные воздушные или аномальные явления.

"Мы бы не создали в Пентагоне организацию для анализа сообщений о данных явлениях, если бы мы не относились к этому серьезно", — заявил Кирби.

Кирби также добавил, что ни он, ни Белый дом, ни Пентагон не пришли к каким-либо однозначным выводам о данных явлениях, то есть о том, что они из себя представляют на самом деле.

"Мы не можем сказать, чем они являются или чем они не являются. Наши пилоты что-то видят. И это повлияло на некоторые из тренировочных полетов. Мы хотим докопаться до сути. Мы хотим лучше понять это", — сказал Кирби.

Как уже писал Фокус, в конце мая представители Пентагона и NASA сообщили о том, что большинство НЛО на самом деле имеют земное происхождение, хотя некоторые из этих явлений пока что объяснить не удалось.

Также Фокус писал о шести известных фотографиях НЛО, которые до сих пор остаются загадкой и не точно не известно, изображены на них инопланетные корабли или что-то другое.