Таинственный объект на берегу в Австралии: появились результаты официального расследования (фото)

Результаты расследования показали, что предыдущие предположения были верными.

В понедельник 31 июля было официально объявлено о том, что расследование происхождения загадочного большого объекта, выброшенного на берег в Австралии, завершилось. Как и предполагалось, этот объект цилиндрической формы является обломком ракеты-носителя, принадлежащей Индии, пишет Phys.

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Еще в середине июля на побережье западной части Австралии, в двух часах езды к северу от города Перт был обнаружен неизвестный объект цилиндрической формы, высотой примерно 2 метра. Этот цилиндр был покрыт ракушками, что говорило о том, что он длительное время находился в океане. А затем морская стихия решила избавиться от нежданного гостя.

В понедельник 31 июля было официально объявлено о том, что расследование происхождения загадочного большого объекта, выброшенного на берег в Австралии, завершилось Фото: phys.org

Появление этого объекта, фотографии которого разлетелись по Интернету, вызвало настоящий ажиотаж и в результате появилось множество версий его происхождения. Некоторые люди предполагали, что это какая-то военная технология или же это обломки пассажирского авиалайнера. Изначально представители Австралийского космического агентства заявили о том, что вероятней всего этот объект является обломком ракеты-носителя, но эта ракета точно не австралийская.

Как уже писал Фокус, ученые из Европейского космического агентства предположили, что форма и размер этот загадочного объекта напоминают часть ракеты-носителя, которую использует Индия.

Все это время шло расследование происхождения этого объекта и наконец в понедельник, 31 июля, представители Австралийского космического агентства объявили об официальных результатах. Эксперты заявили, что объект цилиндрической формы скорее всего является обломком третьей ракеты-носителя PSLV, предназначенной для вывода спутников на орбиту. Эту ракету использует для своих миссий Индийская организация космических исследований.

Появление этого объекта, фотографии которого разлетелись по Интернету, вызвало настоящий ажиотаж Фото: Nine

Стало также известно, что 2-х метровый обломок ракеты был перемещен на хранение в специальное помещение. В то же время, согласно сообщению австралийских официальных лиц, до сих ведется диалог с представителями Индии, чтобы можно получить дополнительные подтверждения озвученной версии.

Уже не впервые в Австралии находят обломки космического мусора. Например, в августе прошлого года, как уже писал Фокус, местный фермер обнаружил 3-метровый обломок космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Немного позже в том же месяце в Австралии обнаружили еще обломки этого же космического корабля, как уже писал Фокус.