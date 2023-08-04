Аппарат похож на "Вояджер-1". Ученый из Гарварда через месяц докажет существование инопланетян
Уже через месяц ученый из Гарварда объявит, являются ли найденные металлические сферы обломками аппарата инопланетян или просто метеорита.
Один из известных американских астрофизиков, который верит в существование внеземных цивилизаций, заявил о том, что сейчас 4 исследовательских учреждений занимаются исследованием загадочных металлических сфер. Их обнаружили еще в июне этого года в Тихом океане, и они являются очень прочными, поэтому могут иметь искусственное происхождение, пишет Daily Mail.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Ави Леб, астрофизик из Гарвардского университета, который вместе со своей командой обнаружил на дне океана 50, состоящих в основном из железа маленьких сфер, считает их обломками межзвездного аппарата инопланетян.
Предварительный анализ этих фрагментов показал, что они являются очень прочными, а поэтому могли быть созданы из искусственного сплава. Все эти сферы были найдены во время поисковой экспедиции возле острова Манус рядом с Папуа-Новой Гвинеей, где предположительно упал межзвездный объект под названием IM1 еще в 2014 году. По словам Леба этот объект двигался с очень большой скоростью потому, что возможно он имел двигатель.
Сейчас ученые из 4 исследовательских учреждений в США, Германии и Папуа-Новой Гвинее изучают эти фрагменты потенциального космического аппарата внеземной цивилизации. По словам Леба, результаты исследования будут представлены в конце августа или в начале сентября.
"Есть шанс на то, что это искусственно созданный объект, то есть это возможно был космический аппарат инопланетян. Я не оставляю надежду, что это может быть так. Если это будет доказано, то таким образом мы получим свидетельство первого контакта земля с инопланетянами", — говорит Леб.
Сейчас ученые изучают химический состав и структуру найденных сфер, чтобы найти доказательства теории Леба или же свидетельства того, что он неправ. Ученый из Гарварда считает, что изначально потенциальный внеземной космический аппарат мог иметь в диаметре примерно 1 метр и мог весить примерно 500 кг. Когда он на огромной скорости врезался в атмосферу Земли, то распался на части.
Леб сравнивает размеры этого теоретически внеземного аппарата с такими земными зондами, которые также уже стали межзвездными, как "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Их длина вместе с антеннами составляет примерно 3,5 метра.
По словам ученого, если бы что-то похожее на "Вояджер-1" врезалось в атмосферу Земли, то оно бы выглядело как метеорит. Сейчас и считается, что IM1 действительно является именно метеоритом. По словам Леба, уже через месяц станет понятно, верна ли его теория и ли нет.
О том, как Ави Леб обнаружил, как он считает обломки аппарата инопланетян, и что показали первые исследования, Фокус уже писал.
Также Фокус писал о том, что дальнейшие исследования показали, что эти сферы могут все же иметь искусственное происхождение.
Позже, как уже писал Фокус, появилась реакция на заявления Леба и ученые рассказали, могут ли эти сферы был фрагментами внеземного аппарата.
Напоминаем, что NASA удалось услышать "сердцебиение" потерявшегося уже межзвездного зонда "Вояджер-2". Диспетчерам миссии удалось уловить сигнал от космического аппарата, но с ним все так же нет связи, как уже писал Фокус.