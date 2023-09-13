Талисман США, о котором все забыли. Кто такая Леди Колумбия, первый символ надежды Америки (фото)

250 лет назад, задолго до капитана Америки, существовало раннее воплощение героического архетипа Америки, призванного воплотить ценности, которые олицетворял "Новый мир": Леди Колумбия. До 1890 года ее даже изображали с красно-бело-синим щитом, украшенным белоголовым орлом.

Первые упоминания о Леди Колумбии, первоначально известной как Колумбина, появляются в конце 17 века, примерно за 80 лет до судьбоносного подписания Декларации независимости в 1776 году. В этот период еще не сформированные Соединенные Штаты существовали лишь как скопление британских колоний на отдаленной суше по ту сторону Атлантического океана, пишет Grunge.

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Главный судья колонии Массачусетского залива Сэмюэл Сьюолл, по данным Национального музея американской истории, начал включать образ Колумбины — феминизированный образ Колумба, вдохновленный Христофором Колумбом — в свою поэзию, изображая ее как мифологическую богиню, символизирующую ценности, которые лелеют американские колонии.

Хотя с тех пор Колумбия уступила место в центре внимания Леди Свободе и Дяде Сэму, ее образ остается в коллективном сознании, в частности, благодаря логотипу кинокомпании Columbia Pictures.

В случае с Колумбией, целью было создать классическую мифологию, подобно таким фигурам, как римская богиня Минерва или греческая богиня Афина Фото: Wikimedia Commons

Хотя идея создания божества или субъекта из воздуха, олицетворяющего группу или нацию, может показаться нетрадиционной, такие начинания являются обычным явлением, о чем свидетельствуют талисманы спортивных команд.

В случае с Колумбией, целью было создать классическую мифологию, подобно таким фигурам, как римская богиня Минерва или греческая богиня Афина — фигур, ассоциирующихся с мудростью, войной и цивилизационными искусствами, такими как ткачество и гончарство. Примечательно, что изображения Афины имеют поразительное сходство с Колумбией. В частности, статуя Колумбии в натуральную величину в Смитсоновском национальном музее американской истории демонстрирует ее в шлеме, напоминающем культовый изогнутый головной убор Афины.

Одной из самых необычных ролей Колумбии, до того, как она постепенно отошла в небытие, была защита угнетенных и маргинализированных слоев населения Фото: Wikimedia Commons

Колумбия и ее образ — молодая, красивая, сильная женщина — могли появиться на основе более ранних произведений искусства, изображающих европейское открытие Северной Америки. Эти произведения искусства — картины, эскизы и т.д. — распространялись среди европейцев, которые интересовались путешествиями между старым и новым миром. На картине 1600 года под названием "Аллегория Америки, из новых изобретений нового времени" изображена "Америка" как индианка, отдыхающая в гамаке, на которую наталкивается европейский путешественник.

На более поздней работе 1662 года, которая также называется "Аллегория Америки", индианка прогуливается среди образов, символизирующих экзотичность и богатство Америки, в частности саламандры и золотых слитков, а также ангелов в облаках и кораблей, нагруженных товарами, направляющихся в Европу.

Только в 1775 году, более века спустя, Филлис Уитли вспомнил о Колумбии в своем письме к Джорджу Вашингтону, что совпало с началом Революционной войны в Соединенных Штатах. Как отмечает Obscure History, он сыграл ключевую роль в утверждении образа Колумбии как поэтической богини войны, описанной с "золотыми волосами", воплощающей как мужские, так и женские черты. Впоследствии, во время войны 1812 года, Колумбия стояла бок о бок с новым талисманом США — Дядей Сэмом.

В середине 1800-х годов Колумбия стала заметной фигурой, связанной с доминирующими проблемами того времени, в частности с ее ролью матери, которая наставляет спорящих между собой политиков. На политической карикатуре 1860 года, хранящейся в Библиотеке Конгресса, изображен политик Стивен Дуглас, который перевернулся через колено, когда она бьет его по ягодицам за предложение оставить решение о рабовладении на усмотрение отдельных штатов.

На известной картине Джона Гаста 1872 года Колумбия парит над караванами вагонов, как бестелесный дух, и ведет их на запад через необъятный американский ландшафт. А когда надвигалась война, как, например, во время Первой мировой, Колумбия появлялась на агитационных плакатах, призывая людей вступать в армию.

Одной из самых необычных ролей Колумбии, до того, как она постепенно отошла в небытие, была защита угнетенных и маргинализированных слоев населения. Как задокументировано в Obscure Histories, на плакате 1871 года, где Колумбия защищает китайца от враждебной толпы, есть надпись: "Руки прочь, джентльмены! Америка означает честную игру для всех людей".

На иллюстрации 1881 года изображена Колумбия, которая тепло приветствует колонну мигрантов, сопровождаемая надписью: "Колумбия приветствует жертв немецких преследований". Его присутствие также украсило Всемирную выставку в Чикаго в 1893 году, известную как Всемирная выставка Колумбии. Однако, примерно в то время, когда на американских берегах в 1886 году установили Статую Свободы, Колумбия начала терять свою актуальность и отошла в небытие.

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