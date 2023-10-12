Авария на МКС. NASA отменило выход астронавтов в открытый космос: что известно

Астронавты должны были провести техническое обслуживание Международной космической станции, но их выход в открытый космос отменили из-за проблем в российском сегменте МКС.

На четверг, 12 октября, был запланирован выход в открытый космос астронавтов Лорал О'Хара (NASA) и Андреаса Могенсена (Европейское космическое агентство). Они должны были провести техническое обслуживание МКС, а также провести некоторые эксперименты в космосе. Но NASA отменило выход в открытый космос из-за утечки охлаждающей жидкости из российского модуля "Наука", которая произошла ранее на этой неделе, пишет Space.

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Двое астронавтов должны были кроме небольшого технического обслуживания МКС собрать образцы микроорганизмов, расположенных в специальном резервуаре, прикрепленном к станции. Исследования направлены на то, чтобы проверить выживаемость микроорганизмов в условиях космоса. Также планировались и другие эксперименты в открытом космосе.

Также из-за отмены этого выхода в открытый космос было перенесен и еще одно подобное событие, которое должно было состоятся 20 октября. Второй раз в истории в открытый космос выйдут две женщины-астронавта — Лорал О'Хара и Жасмин Могбели.

Астронавты должны были провести техническое обслуживание Международной космической станции, но их выход в открытый космос отменили из-за проблем в российском сегменте МКС Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что в 9 октября камеры наблюдения NASA зафиксировали утечку охлаждающей жидкости из российского модуля "Наука", который начал свою работу 2 года назад. Утечка произошла в резервной системе охлаждения модуля, которой уже 13 лет. Изначально она была установлена на другом российском модуле, а затем в апреле этого года российские астронавты переместили ее на "Науку".

Пока идет расследование причин утечки охладителя, как заявили в NASA, пока что выходы в отрытый космос не будут происходить, хотя могут быть приняты и другие решения.

В NASA сообщили, что на данный момент утечка прекратилась, но почему она произошла пока неизвестно. В "Роскосмосе" заявили, что два российских астронавта должны выйти в открытый космос и собрать данные о состоянии охлаждающей системы, чтобы инженеры на Земле смогли выяснить причину аварии.

В российском космическом агентстве заявили также, что этот инцидент не повлиял на работу МКС и никак не отразился на экипаже станции. Уже третий раз за почти год происходит подобная авария с российским оборудованием на МКС.

Как уже писал Фокус, сначала это произошло в конце прошлого года на космическом корабле "Союз", а затем в феврале 2023 года – на космическом грузовом корабле "Прогресс". В "Роскосмосе" тогда заявили, что причиной аварии стало попадание метеоритов.

Также Фокус писал о том, что NASA отправляет космический аппарат к самому дорогому астероиду в Солнечной системе под названием Психея. Эта миссия важна сразу по нескольким причинам.