Телескоп Уэбб запечатлел первые "крики" новорожденной звезды: почему возникает такое явление (фото)

На новом изображении видно, как очень молодая звезда извергает в космос две длинные красочные струи плазмы.

Появление новорожденного ребенка обычно сопровождается криками. Рождение новой звезды также сопровождается своеобразными "криками", которые представляют собой красочные и огромные струи плазмы, улетающей в космос. Это явление запечатлел космический телескоп Уэбб с беспрецедентной детализацией, пишет Daily Mail.

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На новом снимке телескопа Уэбб, который охватывает область космоса шириной 2,3 световых года, показаны улетающие от очень молодой звезды красные струи из плазмы. Эта звезда, которую не видно на новом снимке находится как раз посредине между двумя струями и этот астрономический объект называется объектом Хербига-Аро 212. Он находится на расстоянии примерно 1300 световых лет от нас в созвездии Ориона.

Объекты Хербига-Аро представляют собой выброшенные очень молодыми звездами струи плазмы, которые удаляются с огромной скоростью. Возникновение таких объектов связано с взаимодействием выброшенной звездой плазмы и окружающими ее газом и пылью. Выбросы струй плазмы происходят, когда молодые звезды еще формируются и набирают массу за счет окружающего газа, часть из которого выбрасывается обратно.

Объект Хербига-Аро 212 Фото: NASA

Ученые считают, что очень молодой звезде по космическим меркам, которая находится между двух струй плазмы, 50 тысяч лет. В будущем она превратится в звезду похожую на Солнце. Что касается красного цвета струй, то он указывает на наличие молекулярного водорода, который был активирован ударными волнами. На новом снимке телескопа Уэбб, который увидел этот объект в инфракрасном диапазоне света, также можно увидеть более старые звезды, а также далекую галактику.

Впервые ученые обнаружили объект Хербига-Аро 212 в 1993 году с помощью наземного телескопа IRTF. С тех пор астрономы много раз наблюдали за ним с помощью новых инфракрасных телескопов. Но на этом снимке объект показан с беспрецедентной детализацией, которую раньше невозможно было получить.

По словам ученых, новый снимок в 10 раз четче, чем все предыдущие инфракрасные изображения объекта Хербига-Аро 212. Как показало сравнение нового изображения с предыдущими снимками, струи плазмы продолжаю свое движение и со временем расширяются. По словам ученых, со временем вокруг звезды, которая выпускает струи плазмы, может сформироваться протопланетный диск, состоящий из газа, пыли и частиц. Если будут нужные условия, то в этом диске появятся планеты, астероиды и кометы.

Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб сделал не менее впечатляющее изображение объекта Хербига-Аро 211. Он расположен в 1000 световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что согласно заявлению астрономов, кольца Сатурна исчезнут в 2025 году. Ученые рассказали, почему это произойдет.

Напоминаем, что Фокус уже писал о загадочном атмосферном явлении Стив и о том, чем оно отличается от полярного сияния. Это яркое явление в земной атмосфере обнаружили только в 2016 году.