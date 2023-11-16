Больше не приговор: ученые открыли новый метод излечения хронической болезни легких

Открытие уникального свойства уже известного белка позволило ученым обратить взор на возможное регулирование его уровня, в качестве метода борьбы с изнурительным заболеванием.

Ученым удалось выявить существенную связь между белком TLR7 и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Это открытие, сделанное усилиями Centenary Institute и Сиднейского технологического университета, свидетельствует о неожиданном влиянии TLR7 на обострение ХОБЛ — заболевания легких, часто связанного с курением или воздействием вредных раздражающих факторов. При ХОБЛ повреждаются воздушные мешки легких, возникает воспаление и избыточная выработка слизи, что серьезно затрудняет дыхание. Но новое открытие, возможно, даст шанс на излечение заболевания, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В новом важном исследовании подчеркивается роль TLR7, обычно известного своей функцией в иммунной защите от вирусов. Теперь ученым стало понятно, что повышенный уровень TLR7 усугубляет состояние легких. Это открытие было получено в результате изучения легочной ткани как здоровых людей, так и пациентов с различными стадиями ХОБЛ. В ходе исследования было выявлено 4 269 генов с различной экспрессией, связанных с иммунным ответом, ремоделированием тканей и метаболическими изменениями, причем TLR7 был значительно превышен в случае наличия ХОБЛ.

Исследование на мышиных моделях показало, что у мышей, лишенных TLR7, при воздействии сигаретного дыма уменьшалась эмфизема и улучшалась функция легких. И наоборот, активация TLR7 у здоровых мышей, подвергавшихся воздействию дыма, приводила к ухудшению состояния легких. Этот вывод особенно важен, поскольку у больных ХОБЛ обнаружено увеличение количества TLR7-позитивных тучных клеток, играющих важную роль в защите организма, что коррелирует с тяжестью нарушения функции легких.

Ведущий автор исследования Ганг Лю подчеркнул обнаруженную важность тучных клеток в обострении ХОБЛ. По словам ученого, их активность, усиленная повышением уровня TLR7, усиливает воспаление в легких, затрудняя дыхание. Группа специалистов надеется, что это открытие проложит путь к созданию новых методов лечения ХОБЛ, направленных на воздействие на TLR7 с целью замедления прогрессирования заболевания, что будет не так просто, так как белок не является полностью вредным для нас и играет важную роль в других функциях организма.

Ранее Фокус писал про связь между возникновением рака легких и автомобильными выхлопами. В загрязненном выхлопными газами воздухе находятся частицы PM2.5, которые "пробуждают спящую" мутацию в клетках легких. Это объясняет количество смертей от рака легких у некурящих людей, число которых в мире достигает до 300 000 случаев в год.

Также Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.