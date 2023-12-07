Наследие Ярослава Мудрого. В Норвегии обнаружили 1000-летнюю монету с лицом Иисуса (фото)

Искатель ценных металлов наткнулся на уникальную золотую монету во время исследования гор на юге Норвегии.

Охотник за ценными металлами обнаружил в горах на юге Норвегии редкую золотую монету, выпущенную в Византийской империи 1000 лет назад. На этой монете изображен Иисус Христос, пишет Live Science.

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Напоминаем, что Западная Римская империя прекратила свое существование в 476 году н.э, но Восточная Римская империя, получившая название Византийская империя существовала еще почти 1000 лет до 1453 года. Именно византийскую монету, которая называется гистаменон номисма, обнаружил искатель ценных металлов на юге Норвегии. Впервые такие монеты начали выпускать в Византийской империи в 960 году н.э.

Археологи, которые изучили древнюю золотую монету, сообщили, что на одной ее стороне изображен Иисус Христос, который держит Библию, а на второй стороне – два императора Византийской империи: Василий II и Константин VIII.

Археологи, которые изучили древнюю золотую монету, сообщили, что на одной ее стороне изображен Иисус Христос, который держит Библию Фото: Live Science

Ученые пришли к выводу, что данная монета была выпущена в период между 977 и 1025 годами, когда империей правили вышеуказанные императоры. К такому выводу археологи пришли, обнаружив характерный дизайн монеты, который использовали при чеканке денег в тот период времени. На монете также имеются две надписи на двух языках. Надпись "Иисус Христос, Царь царствующих", была нанесена на латыни, а надпись "Василий и Константин, императоры римлян" – на греческом языке.

На второй стороне монеты изображены два императора Византийской империи: Василий II и Константин VIII Фото: Live Science

Каким образом эта редкая золотая монета оказалась в горах на юге Норвегии, археологи точно не знают. Появилось предположение, что артефакт мог принадлежать король Норвегии Харальду III, который правил страной с 1045 по 1066 годы. Историки считают, что до того, как стать королем Харальд III собрал группу воинов и вместе с ними отправился на юг. Считается, что он поступил на службу князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, а затем служил византийскому императору. Историки предполагают, что скандинавские наемники обычно получали разрешение грабить дворец после смерти императора.

Возможно, эта монета была частью приданого, которое получил Харальд III после того, как женился на дочери Ярослава Мудрого Елизавете. Кстати, от этого брака родилось две дочери и одна из них, Ингигерд, вышла сначала замуж за короля Дании и стала королевой этой страны, а затем вышла замуж за короля Швеции, и также стала королевой.

Также археологи считают, что монета могла попасть в Норвегию благодаря обычной торговле.

Археологи планируют провести более тщательные раскопки на месте, где была обнаружена монета в следующем году.

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