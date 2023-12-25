Самые полезные сорта чая: эксперт перечислила оздоравливающие напитки

Хотя многие из нас считают чай довольно обыденным популярным напитком, его различные сорта могут не только разнообразить его вкусовые свойства, но и помочь нам справиться с болезнями.

Недавний всплеск интереса к здоровому образу жизни высветил потенциальные полезные свойства разнообразных чаев. Согласно последним дискуссиям и исследованиям, эти напитки не просто помогают чувствовать себя комфортно, но и могут значительно улучшить образ жизни — от повышения энергии и улучшения пищеварения до улучшения сна и здоровья кожи. Эксперт предоставила подробный обзор конкретных сортов чая и их преимуществ, а также аргументы в пользу того, почему их стоит добавить в свой ежедневный рацион, пишет Daily Mail.

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Эксперт в области здорового образа жизни, обратила внимание на неприметный повседневный напиток — чай. Аманда Роккио, у которой более 1,5 миллионов подписчиков в Instagram, делится своими идеями о том, как улучшить различные аспекты жизни, от сна до здоровья кожи, с помощью простого чаепития. В ее рекомендации входит множество сортов чая, каждый из которых обладает уникальными преимуществами.

Первый в списке — зеленый чай, известный своим энергетическим кофеином и расслабляющим L-теанином, а также мощным набором антиоксидантов, называемых катехинами. Регулярное употребление зеленого чая связано с улучшением когнитивных функций и метаболизма, что потенциально способствует снижению веса. Он даже способен снизить риск развития некоторых видов рака.

Далее следует мятный чай с мятно-свежим подходом к здоровью, который, как утверждается, помогает пищеварению и облегчает состояние людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК). Его польза распространяется на расслабление мышц, облегчение мигрени и даже освежение дыхания. Для тех, кто стремится лучше спать и расслабляться, рекомендуется ромашковый чай. Благодаря антиоксиданту апигенину он способствует улучшению качества сна и снижению риска развития ряда заболеваний.

Имбирный чай занимает лидирующее место благодаря своей способности подавлять тошноту и уменьшать воспаление. Такие соединения, как гингеролы и шогаолы, придают имбирю терапевтические свойства, а его эффективность в борьбе с укачиванием и послеоперационной тошнотой выше, чем у стандартных лекарств. Кроме того, имбирь известен как средство для облегчения боли и контроля веса.

Наконец, чай из гибискуса с его ярким оттенком и ароматом известен как средство для поддержания красоты и здоровья кожи. Благодаря богатому содержанию антиоксидантов регулярное употребление чая может привести к снижению уровня холестерина и жира в брюшной полости.

Эти чаи, согласно утверждениям Аманды, не только радуют вкусовые рецепторы, но и способствуют улучшению нашего здоровья, независимо от того, в горячем или холодном виде они употребляются. Ее рекомендации нашли отклик у многих, вызвав дискуссии и обмен личными предпочтениями в чайном сообществе. Хотя эти рекомендации исходят от популярного в социальных сетях человека, они опираются на различные исследования и статьи, доказывая, что чай — это не просто утешительный напиток, а полезный для здоровья союзник в повседневной жизни.

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