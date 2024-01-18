Двадцать лет после приземления: как марсоходы-близнецы NASA изменили науку о Марсе (видео)

В январе исполняется 20 лет с тех пор, как на Марсе приземлились марсоходы Spirit и Opportunity.

В январе 2004 года два марсохода-близнеца NASA под названием Spirit и Opportunity приземлились на противоположных сторонах Марса. Таким образом началась новая эра в исследовании Красной планеты. Роботизированные аппараты совершили посадку с интервалом в 3 недели и были окружены подушками безопасности. Прежде чем остановиться, марсоходы внутри этого "кокона" подпрыгивали на поверхности планеты примерно 30 раз. Главная задача марсоходов состояла в том, чтобы обнаружить доказательства существования жидкой воды на поверхности Марса, пишет Phys.

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Марсоход Spirit приземлился на Марсе 3 января, а марсоход Opportunity – 24 января. Изначально ученые рассчитывали, что их миссия продлится не больше трех месяцев, но в итоге роботизированные аппараты работали многие годы. Они вышли из строя из-за пылевых бурь на Марсе, но у Spirit это случилось в 2010 году, а у Opportunity – в 2018 году. Такая долговечность марсоходов превзошла даже самые смелые ожидания ученых.

Но и это еще не все. Ученые из NASA планировали, что марсоходы смогут проводить исследования в радиусе примерно 600 метров от места посадки, но учитывая длительность жизни аппаратов, они прошли много километров на Марсе. Например, марсоход Opportunity проехал 45 км по поверхности Марса и пока что это рекорд для перемещений на другой планете.

Ученые подозревали, что Марс в далеком прошлом не был такой холодной пустынной планетой, как сейчас. Снимки с орбиты показывали, что на поверхности находятся каналы, которые могли быть созданы текущей жидкой водой. Но марсоходы-близнецы были первыми, кто доказал, что миллиарды лет назад вода в жидком виде на поверхности Марса существовала и это была не сухая, а влажная планета.

По словам ученых, открытия марсоходов изменили представления о Марсе. Например, Opportunity обнаружил минерал гематит, который образовался в кислой воде, а Spirit обнаружил следы древних горячих источников, которые могли быть идеальными местами обитания для микробной жизни миллиарды лет назад.

Снимок сделанный камерой марсохода Opportunity на 180 день миссии Фото: NASA

Частично благодаря научным данным, собранным марсоходами-близнецами, NASA решило отправить на Красную планету марсоход Curiosity, который прибыл туда в 2012 году. Ученые хотели узнать, существовали ли на Марсе химические ингредиенты, поддерживающие жизнь, миллиарды лет назад и такие соединения были обнаружены.

В январе 2004 года два марсохода-близнеца NASA под названием Spirit и Opportunity приземлились на противоположных сторонах Марса. Таким образом началась новая эра в исследовании Красной планеты Фото: NASA

Успех миссии Curiosity привел к тому, что в 2021 году на Марсе приземлился марсоход Perseverance, который занялся поиском признаков древней микробной жизни. В начале 2030-х годов, собранные марсоходом образцы горных пород будут доставлены на Землю.

Ученые из NASA говорят, что, благодаря миссиям Spirit и Opportunity, были созданы новые методы исследования поверхности, которые используют и два других марсохода сейчас. Благодаря данным, полученным с Spirit и Opportunity, инженеры NASA сейчас могут планировать более безопасные и длительные маршруты для Curiosity и Perseverance.

В NASA говорят, что именно марсоходы, которые приземлились 20 лет назад на Марсе, впервые доказали, что Марс не только когда-то был влажным миром, но и что на нем в разные моменты истории существовали различные виды водной среды: пресная вода, горячие источники, кислые и соленые бассейны.

Как уже писал Фокус, марсоход Curiosity прислал на Землю фотографию, казалось бы, обычного камня, но он имеет уникальную форму. Именно эта форма напоминает один из главных символов в серии кинофильмов "Звездный путь".

Также Фокус писал о том, что была создана анимация, которая показывает невероятное сближение опасного астероида Апофис с Землей. Этот астероид подлетит к нашей планете на расстояние в 32 тысячи км в 2029 году.