Миссии на Луну. Аппарат из США вернулся и сгорел, модуль из Японии попытается приземлиться

Американский посадочный модуль Peregrine так и не приземлился на Луне и его больше нет, а японский модуль SLIM собирается сесть на спутнике Земли.

Утром в пятницу, 19 января, поврежденный посадочный модуль Peregrine, созданный американской компанией Astrobotic вернулся на Землю после неудачной миссии на Луну и сгорел в атмосфере планеты. Японский посадочный модуль SLIM вечером в пятницу, 19 января, должен осуществить посадку на поверхность Луны, пишет ScienceAlert.

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Неудачная миссия на Луну

Посадочный модуль Peregrine должен был стать первым частным аппаратом, который приземлиться на Луне 23 февраля. Но запущенный 8 января модуль так и не смог выполнить свою миссию.

Вскоре после того, как модуль отделился от ракеты-носителя Vulcan произошло повреждение двигателя и топливо начало вылетать в космос. Стало ясно, что никакой посадки уже не будет. Тем не менее американский аппарат работал нормально, с ним поддерживалась связь, и он даже смог долететь до Луны, облетел ее, и начал возвращаться на Землю.

Во время своего полета Peregrine сделал интересную фотографию, на которой виден не только сам модуль, но даже часть Земли на фоне черного космоса, как уже писал Фокус.

Во время своего полета Peregrine сделал интересную фотографию, на которой виден не только сам модуль, но даже часть Земли Фото: space.com

Посадочный модуль пробыл в космосе более 10 дней. На его борту были размещены 20 полезных нагрузок от NASA, других космических агентств и научных учреждений. Его целью было исследование Луны и сбор информации для предстоящей высадки астронавтов на Луну в 2026 году.

Посадочный модуль пробыл в космосе более 10 дней Фото: space.com

В пятницу, 19 января компания Astrobotic провела контролируемый спуск Peregrine в атмосферу Земли, и он сгорел в ней над южной частью Тихого океана. Учитывая то, что аппарат имел относительно небольшие размер и массу, то никаких обломков не должно было остаться. В любом случае спуск над открытым океаном минимизировал риск попадания обломков в населенные регионы на суше.

Также стоит отметить, что посадочный модуль Peregrine должен был стать первым аппаратом из США, который приземлился на Луне с момента завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Возможно, это будет удачная миссия на Луну

В то же время посадочный модуль SLIM японского космического агентства, который еще в сентябре отправился в космос, должен впервые в истории Японии приземлиться на Луне вечером в пятницу, 19 января. За приземлением этого модуля можно будет следить в прямом эфире.

SLIM прибыл на орбиту вокруг Луны еще в конце прошлого года и прислал на Землю изображения поверхности нашего спутника, как уже писал Фокус.

Если все пойдет по плану, то японский посадочный модуль должен осуществить очень точную посадку в пределах 100 метров от целевой точки в кратере Шиоли на Луне. Ученые хотят продемонстрировать возможность осуществления таких точных посадок с помощью новой технологии. Поэтому посадочный модуль SLIM имеет прозвище "Лунный снайпер".

Если все пойдет по плану, то японский посадочный модуль должен осуществить очень точную посадку в пределах 100 метров от целевой точки в кратере Шиоли на Луне Фото: JAXA

Если у SLIM получится успешно приземлиться на Луне, то Япония станет пятой страной, добившейся такого результата, после США, Индии, Китая и бывшего СССР.

Как уже писал Фокус, NASA выбрало проект для исследования Венеры и туда полетит самолет. Он вместе с роботизированным наземным аппаратом должен собирать образцы и изучать атмосферу и поверхность Венеры. Но пока это только предварительный проект и неизвестно, будет ли он реализован.