Японский модуль SLIM начал работу после аварии: получен первый снимок поверхности Луны (фото)

"Лунный снайпер" сделал первую фотографию поверхности Луны после того, как восстановилась подача электроэнергии.

Японский посадочный модуль SLIM приземлился на Луне 19 января "вверх ногами", поэтому его солнечные панели были направлены в неправильном направлении. Аппарат не мог получать электроэнергию. 29 января японское космическое агентство JAXA сообщило, что модуль снова работает, ведь он преодолел энергетический кризис и сделал первую фотографию лунной поверхности, пишет The Guardian.

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Японский посадочный модуль SLIM с прозвищем "Лунный снайпер" смог восстановить подачу электроэнергии и начал научную деятельность на Луне. Свое прозвище аппарат получил из-за возможности максимально точной посадки недалеко от запанированного места приземления. Как уже писал Фокус, SLIM приземлился на расстоянии 55 метров от заданной точки. Обычно такие аппараты приземляются на расстоянии в несколько километров.

Посадка модуля SLIM на Луне хоть и прошла успешно, и Япония стала одной и пяти стран в мире, которым это удалось, все же оказалось, что аппарат приземлился "вверх ногами". Поэтому его солнечные панели не могли вырабатывать электроэнергию, ведь они не получали солнечный свет.

У аппарата осталось немного энергии в его батарее, и он отключился вскоре после приземления. Но ученые не теряли надежду вернуть его к работе, когда изменится положение Солнца, чтобы панели смогли получать свет, как уже писал Фокус.

Согласно сообщению JAXA, с модулем SLIM удалось установить связь, и он вернулся к работе 28 января. Модуль получил задание с Земли начинать научную деятельность и первым что он сделал была фотография лунной поверхности, созданная камерой SLIM.

Модуль получил задание с Земли начинать научную деятельность и первым что он сделал была фотография лунной поверхности, созданная камерой SLIM Фото: JAXA

Также известно, что вскоре после приземления посадочного модуля SLIM на Луне, на ее поверхности были развернуты два крошечных лунохода — LEV-1 и LEV-2. Последний недавно сделал первую фотографию японского модуля, благодаря которой стало понятно, почему SLIM не может получить электроэнергию, как уже писал Фокус. Луноход LEV-2 размером с теннисный мяч перемещается по поверхности Луны и передает изображения на Землю через луноход LEV-1, который служит ретранслятором.

Луноход сделал первую фотографию японского модуля SLIM Фото: JAXA

Напоминаем, что в апреле прошлого года японская компания ispace пыталась осуществить посадку на Луне модуля Hakuto-R, но он разбился, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в январе этого года американский посадочный модуль Peregrine хоть и долетел до Луны, но не смог приземлится на ее поверхность из-за аварии.

Напоминаем, что астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году видели странные вспышки на Луне. Ученые из NASA рассказали, что это было и надеются, что астронавты миссии Artemis 2 в 2025 году смогут увидеть такое же явление, как уже писал Фокус.