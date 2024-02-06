Сломанный и одинокий. Марсоход NASA сделал снимок вертолета Ingenuity на Марсе (фото)

Марсоход Perseverance сфотографировал своего летающего "друга", потерпевшего крушение, стоящим на марсианской песчаной дюне.

NASA показало снимок вертолета Ingenuity, который сделал марсоход Perseverance. На этом изображении сломанный летательный аппарат, который был надежным помощником марсохода в течение почти 3 лет, виден стоящим на песчаной дюне на заднем плане. А на переднем плане снимка видна пустынная покрытая камнями поверхность Марса, пишет Space.

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Прошло более двух недель с тех пор, как вертолет Ingenuity получил критическое повреждение лопастей несущего винта, и 4 февраля, его запечатлел марсоход Perseverance. Как уже писал Фокус, все четыре лопасти винта Ingenuity были повреждены еще 18 января, когда летательный аппарат выполнял 72-й полет и приземлился на песчаной поверхности Марса.

Прошло больше двух недель с тех пор, как вертолет Ingenuity получил критическое повреждение лопастей несущего винта Фото: NASA

Ученые из NASA, как уже писал Фокус, все еще анализируют повреждения лопастей Ingenuity и пытаются выяснить причину катастрофы, но независимо от того, что они обнаружат, эта миссия уже завершилась. Марсианский вертолет больше никогда не сможет взлететь.

Вертолет Ingenuity совершил успешную посадку вместе с марсоходом Perseverance в кратере Езеро на Марсе 18 февраля 2021 года. Но в первый полет он отправился только в апреле. Марсианский вертолет уже вошел в историю как первый летательный аппарат, совершивший полет на другой планете.

На этом изображении сломанный летательный аппарат, который был надежным помощником марсохода в течение почти 3 лет, виден стоящим на песчаной дюне на заднем плане Фото: NASA

В течение почти 3 лет вертолет вместе с марсоходом изучали кратер Езеро и искали признаки существования водоемов в далеком прошлом на Марсе. Миллиарды лет назад в этих водоемах могла существовать внеземная жизнь. С помощью вертолета Ingenuity марсоход Perseverance находил участки поверхности, которые представляют особый научный интерес.

В NASA считают, что марсианский вертолет смог превзойти все ожидания ученых, достиг большого успеха и проложил дорогу для будущих технологий, которые будут использовать в новых летательных аппаратах для исследования других миров.

4 февраля вертолет Ingenuity апечатлел марсоход Perseverance Фото: NASA

Напоминаем, что ученые из NASA хотели показать, что летать на Марсе могут специально созданные для этого аппараты. В течение первых пяти полетов вертолета Ingenuity была продемонстрирована новейшая технология.

В принципе после выполнения 30-дневной миссии и совершения пяти полетов, вертолет Ingenuity мог бы просто дальше стоять на поверхности Марса. Но ученые из NASA решили, что марсианский вертолет может достичь большего, а потому его миссия была продлена.

Итогом миссии Ingenuity стало большое количество собранной полезной информации, преодоленное расстояние 17,7 км за все время полетов и общее время пребывание в тонкой атмосфере Марса в общем в течение 129 минут.

NASA сейчас активно занимается созданием еще одного вертолета под названием Dragonfly. Этот летательный аппарат с ядерным двигателем предназначен для исследования самого большого спутника Сатурна – Титана. Как уже писал Фокус, планируется, что Dragonfly отправится на Титан в 2028 году.

Фокус уже писал о том, какой акцент будет у жителей колоний на Марсе и Луне и сможем ли мы их понять. Исследователи предсказали то, как будут развиваться языки за пределами Земли.

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