Из российского сегмента МКС уходит воздух. "Роскосмос" признает проблему: чем это грозит

В российском космическом агентстве подтвердили, что один из модулей Международной космической станции продолжает терять воздух.

В российском модуле Международной космической станции (МКС) под названием "Звезда" продолжается утечка воздуха. Существующую проблему признали в "Роскосмосе" и заявили, что эта ситуация не представляет угрозы ни для жизни экипажа орбитальной станции, ни для ее работы, пишет The Guardian.

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Джоэл Монтальбано, руководитель проекта МКС в NASA, в среду, 28 февраля, заявил о том, что в российском модуле "Звезда" наблюдается продолжающаяся утечка воздуха. При этом он отметил, что уровень выхода воздуха увеличился в два раза, хотя это не является угрозой для безопасности экипажа орбитальной станции или ее работы.

Эту информацию подтвердили в "Роскосмосе" и также заявили, что переживать по этому поводу не стоит, и сейчас российское космическое агентство занимается отслеживанием и изучением проблемы. Россияне также заявили, что угрозы для жизни астронавтов на МКС нет, эта утечка также не влияет на общую работу станции.

Согласно сообщению российского космического агентства, его специалисты постоянно ведут наблюдение за утечкой и ищут места, где она происходит, чтобы устранить проблему. В "Роскосмосе" заявили, что, учитывая возраст МКС, а станции уже 25 лет, астронавтам приходится тратить больше времени на ее ремонт и обслуживание.

В "Роскосмосе" заявили, что, учитывая возраст МКС, а станции уже 25 лет, астронавтам приходится тратить больше времени на ее ремонт и обслуживание Фото: NASA

Впервые о том, что на в модуле "Звезда" произошла утечка воздуха, россияне сообщили в августе 2020 года. Позже российские астронавты заявили, что обнаружили источник проблемы и попытались его устранить. В ноябре 2021 года астронавты обнаружили еще одно потенциально негерметичное место в другой части российского сегмента МКС. Тогда и россияне и NASA вместе заявили, что никакой угрозы для астронавтов и станции нет.

Прошлые аварии в российском сегменте МКС

За последние пару лет аварии в российском сегменте МКС происходили довольно часто. Например, в октябре прошлого года, как уже писал Фокус, авария случилась в российском модуле "Наука". Тогда была обнаружена утечка охлаждающей жидкости из резервной системы охлаждения, которая находится снаружи модуля. В то же время основная система регуляции температуры работала нормально. Тогда в "Роскосмосе" заявили, что это никак не угрожает жизни астронавтов и безопасной работе всей МКС.

А в феврале прошлого года такая же утечка охлаждающего вещества была обнаружена на российском грузовом космическом корабле "Прогресс", как уже писал Фокус. А за два месяца до этого, в декабре 2022 года такая же авария случилась на российском космическом корабле "Союз", который должен был доставить астронавтов на Землю, но в итоге пришлось искать ему замену, как уже писал Фокус.

Расследование "Роскосмоса" двух вышеуказанных аварий показало, что скорее всего причиной повреждений охлаждающих систем были удары крошечных метеоритов. Таким образом россияне опровергли версию, что эти аварии связаны с дефектами производства.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 2 года назад МКС остается одним последних мест сотрудничества между Россией и странами Запада, в частности с США. NASA планирует использовать МКС до 2030 года, после чего станция будет уничтожена в атмосфере Земли, а ее обломки должны затонуть в Тихом океане.

Как уже писал Фокус, астронавт NASA Жасмин Могбели с борта МКС сфотографировала очень яркое полярное сияние.

Также Фокус писал о том, что на Солнце появилось пятно в 9,5 раз больше Земли и мир находится на пороге второго события Кэррингтона.