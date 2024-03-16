Выключили внутренний датчик: ученые убрали реакцию на холод у мышей

Новое исследование ученых определило конкретный белок, удалив который они сумели убрать любую реакцию на холод у мышей. Это открытие может послужить фундаментом разработки многих методов лечения сложных болезней и состояний.

Исследователи из Мичиганского университета совершили прорыв в понимании того, как млекопитающие, включая человека, чувствуют холод. Они обнаружили белок GluK2, который действует как необычный датчик температуры. Это открытие закрывает давний пробел в биологии органов чувств, который пытались восполнить ученые. Ранее были идентифицированы белки, отвечающие за восприятие различных температурных режимов, таких как тепло, жара и прохлада, но механизм восприятия холода при температуре ниже 15,5 градусов оставался неустановленным, пишет ScienceDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Это открытие было сделано на основе предыдущих работ с крошечным червем Caenorhabditis elegans, где впервые был идентифицирован холодочувствительный рецептор. Ген, отвечающий за этот белок у червей, является общим для многих видов, что позволяет предположить, что такой же или похожий белок может играть определенную роль в реакции на холод у млекопитающих. Изучая мышей, у которых отсутствовал ген GluK2, исследователи заметили, что эти мыши нормально реагировали на другие температуры, но не реагировали на холод, что точно указывало на роль GluK2 в ощущении холода, говорится в исследовании.

Значение открытия роли GluK2 выходит за рамки фундаментальной науки; оно имеет практическое значение для здоровья человека. Понимание того, как этот белок обеспечивает ощущение холода, может привести к созданию новых методов лечения заболеваний, при которых чувствительность к холоду изменяется, например, у пациентов, проходящих химиотерапию, которые часто испытывают болезненную реакцию на холод. Это исследование расширяет наши фундаментальные познания в биологии органов чувств и открывает перспективы для улучшения качества жизни многих людей с измененной чувствительностью к температуре.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.