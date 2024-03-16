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Технологии и наука

Выключили внутренний датчик: ученые убрали реакцию на холод у мышей

грызун
Фото: Getty Images | Исследователи заметили, что мыши без гена GluK2 нормально реагировали на другие температуры, но не реагировали на холод

Новое исследование ученых определило конкретный белок, удалив который они сумели убрать любую реакцию на холод у мышей. Это открытие может послужить фундаментом разработки многих методов лечения сложных болезней и состояний.

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Исследователи из Мичиганского университета совершили прорыв в понимании того, как млекопитающие, включая человека, чувствуют холод. Они обнаружили белок GluK2, который действует как необычный датчик температуры. Это открытие закрывает давний пробел в биологии органов чувств, который пытались восполнить ученые. Ранее были идентифицированы белки, отвечающие за восприятие различных температурных режимов, таких как тепло, жара и прохлада, но механизм восприятия холода при температуре ниже 15,5 градусов оставался неустановленным, пишет ScienceDaily.

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Это открытие было сделано на основе предыдущих работ с крошечным червем Caenorhabditis elegans, где впервые был идентифицирован холодочувствительный рецептор. Ген, отвечающий за этот белок у червей, является общим для многих видов, что позволяет предположить, что такой же или похожий белок может играть определенную роль в реакции на холод у млекопитающих. Изучая мышей, у которых отсутствовал ген GluK2, исследователи заметили, что эти мыши нормально реагировали на другие температуры, но не реагировали на холод, что точно указывало на роль GluK2 в ощущении холода, говорится в исследовании.

Значение открытия роли GluK2 выходит за рамки фундаментальной науки; оно имеет практическое значение для здоровья человека. Понимание того, как этот белок обеспечивает ощущение холода, может привести к созданию новых методов лечения заболеваний, при которых чувствительность к холоду изменяется, например, у пациентов, проходящих химиотерапию, которые часто испытывают болезненную реакцию на холод. Это исследование расширяет наши фундаментальные познания в биологии органов чувств и открывает перспективы для улучшения качества жизни многих людей с измененной чувствительностью к температуре.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.