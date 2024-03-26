Самая мощная геомагнитная буря за 6 лет: Солнце нанесло по Земле редкий двойной удар (фото)
На Солнце произошла редкая двойная вспышка Х-класса, что стало причиной сильнейшей геомагнитной бури уровня G4.
На Солнце произошел мощнейший взрыв, то есть вспышка Х-класса, которая представляла собой одновременный выброс излучения и энергии из двух отдельных солнечных пятен. При этом произошел корональный выброс массы, то есть выброс сверхгорячей намагниченной плазмы в сторону Земли. Это привело к появлению самой сильной геомагнитной буре на нашей планете за последние 6 лет, пишет Live Science.
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Самые мощные солнечные вспышки относятся к классу Х и иногда происходят редкие взрывы на Солнце, которые называются симпатическими солнечными вспышками. Это одновременные взрывы на Солнце, которые происходят в разных солнечных пятнах, но их энергия и излучение объединяются при выходе в космос.
Два одновременных взрыва произошли на Солнце в пятнах под названием AR3614 и AR3615, которые отделяет друг от друга несколько сотен тысяч километров. В результате объединения взрывных событий 23 марта возникла редкая двойная солнечная вспышка класс Х1.1. Она сопровождалась мощным выбросом очень горячей плазмы в космос. За этим событием наблюдали космические аппараты NASA.
Излучение и плазма, покинувшие Солнце, 24 марта врезались в защитное магнитное поле Земли, что привело к появлению самой мощной за более, чем 6 лет геомагнитной бури уровня G4. Самыми слабыми считаются геомагнитные бури уровня G1, а самыми сильными – уровня G5. Последний раз настолько сильная геомагнитная буря возникала на Земле в сентябре 2017 года.
Во время удара солнечных частиц и излучения магнитное поле ослабло, что позволило частицам проникнуть глубже в атмосферу Земли и в результате возникали полярные сияния вдали от полярных регионов.
Ученые считают, что это взрывное событие на Солнце является еще одним признаком того, что наша звезда все же достигла пика своей активности во время 11-летнего солнечного цикла. Этот пик известен как солнечный максимум. Исходя из этого ученые ожидают появление в ближайшее время взрывов такой же мощности и появление самых сильных геомагнитных бурь.
Как уже писал Фокус, с помощью аппарата NASA ученые смогли изучить характеристики нескольких десятков корональных выбросов массы с Солнца. Эти потоки плазмы влияют на космическую погоду, которая в свою очередь оказывает влияние на нашу планету.
Также Фокус писал о том, что мощные взрывы на Солнце астрономы прогнозируют во время будущего полного солнечного затмения, которое произойдет в начале апреля.
Еще Фокус писал о том, кто и когда придумал название Большой взрыв для того, чтобы описать рождение Вселенной. Считается, что термин изначально был придуман, чтобы высмеять теорию происхождения Вселенной. Но это не так.